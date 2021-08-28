Военно-акустическая психонавтика

Американские дипломаты все чаще жалуются на симптомы «гаванского синдрома» и обвиняют ГРУ в ультразвуковых атаках. Что мы знаем об этом явлении?

В среду, 25 августа, вице-президент США Камала Харрис вынужденно отменила визит во вьетнамский Ханой из-за «аномального инцидента, связанного со здоровьем» (так официально сообщили власти США). СМИ тут же вспомнили, что такую формулировку Вашингтон часто использует, когда спецслужбы фиксируют часть симптомов так называемого гаванского синдрома, к которым относятся постоянные головные боли, потеря слуха и бессонница, вызванные, как считается, преднамеренным воздействием радиоволн или ультразвука на мозг человека. О потере концентрации постоянно рассказывают западные дипломаты, и только в июле этого года власти США зафиксировали 20 таких случаев в Вене. В Америке принято списывать заболевания сотрудников посольств на деятельность иностранных разведок, что порождает массу конспирологических теорий вокруг «гаванского синдрома». Но как в действительности можно объяснить этот эффект?

Впервые симптомы «гаванского синдрома» обнаружили в конце 2016 года у сотрудников посольств США и Канады на Кубе.

Предполагается, что звуковые или радиоволновые атаки на дипломатов произошли в их резиденциях и в отелях Nacional и Capri в Гаване — отсюда и название.

В сентябре 2017 года Госдеп США отозвал часть госслужащих и членов их семей с Кубы из-за опасений за их жизнь. В общей сложности тогда так называемая атака затронула более 40 американских и канадских дипломатов и их родственников. Одному дипломату из США, имя которого не называлось, после случившегося понадобился слуховой аппарат.

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В 2017 году, как писали СМИ, «атаки» были направлены исключительно на определенные комнаты в отелях или даже на их части, что поставило в тупик чиновников — факты и физика в вопросах «гаванского синдрома» не сходятся. Тогдашний президент США Дональд Трамп обвинил в причастности к случившемуся кубинское власти, а глава МИД Кубы Бруно Родригес в свою очередь заявил, что американские дипломаты сознательно лгали об «атаках».

Эффект Фрея

После первых «гаванских атак» американский медицинский журнал JAMA (Журнал Американской медицинской ассоциации) опубликовал результаты исследований состояния пострадавших на Кубе дипломатов. У них зафиксировали черепно-мозговые травмы разной степени тяжести, но о природе их возникновения медики ничего не смогли сказать. Позже один из соавторов исследования, опубликованного в JAMA, Дуглас Смит предположил, что основным триггером «гаванского синдрома» могли стать микроволны. С ним согласилась военный медик Беатрис Голомб, опубликовавшая исследование в журнале Neural Computation. По ее версии, природа «акустических атак» кроется в воздействии импульсного радиочастотного/микроволнового излучения. Голомб писала, что природа шумов, о которых сообщали дипломаты, напоминает звуки, вызванные импульсными ВЧ/СВЧ-сигналами, воспринимаемыми в соответствии с эффектом Фрея, когда из-за излучения микроволн звуки возникают внутри черепа человека и дополнительное радиоэлектронное оборудование для этого не нужно. Сам нейробиолог Аллан Фрей, в честь которого назвали эффект, назвал жизнеспособной теорию о радиоволнах.

Экзотический сверчок

После Гаваны сообщения о случаях «гаванского синдрома» не закончились. В первой половине 2018-го стало известно об аналогичных инцидентах в Китае. Первый случай появления симптомов «гаванского синдрома» зафиксировали в апреле у американского дипломата в Гуанчжоу и других сотрудников миссии. Их отправили в США для проведения тестирования.

В общей сложности на сегодняшний день известно о примерно 130 возможных случаях «гаванского синдрома».

Их фиксировали в Колумбии, Узбекистане, Кыргызстане, а также в Польше, Грузии, Германии, Австралии, Тайване и в России.

В частности, о появлении «гаванского синдрома» рассказал экс-офицер ЦРУ Марк Полимеропулос. По его словам, мигрени, головокружения и шум в голове начались у него во время рабочей поездки в Москву в декабре 2017 года. Однажды ночью он проснулся в своем гостиничном номере со звоном в ушах и головокружением. Когда Полимеропулос вернулся в США, симптомы прошли, но начались проблемы с памятью. Разведчик утверждал, что в период с 2018 по январь 2021 года он посетил около 15 врачей и потратил на исследования 10 тысяч долларов, но медики так и не смогли выяснить, в чем причина его расстройств. Симптомы «гаванского синдрома» вынудили Полимеропулоса оставить работу.

В мае 2018 года профессор Мичиганского университета Кевин Фу предположил, что ультразвук, в особенности интермодуляция (когда несколько сигналов взаимодействуют в нелинейных каскадах) от неисправного или неправильно размещенного оборудования наблюдения разведки могли быть источником звука, послужившего причиной «гаванского синдрома».

Некоторые же исследователи предполагали, что причиной «гаванского синдрома» могли и вовсе стать звуки насекомых или воздействие нейротоксичных пестицидов.

В 2017 году американские дипломаты передали Associated Press записи звуков, которые они слышали на Кубе. Биологи Александр Стаббс и Фернандо Монтеалегре проанализировали записи и пришли к выводу, что звук, приведший к расстройствам у западных жителей на Кубе, издавал индийский короткохвостый сверчок (Anurogryllus celerinictus), а не технологическое устройство. Их выводы были сопоставимы с выводами кубинских ученых, также заключивших, что источником «гаванского синдрома» было стрекотание сверчков. Группа ученых из консультативной группы правительства США также выдвигала версию о том, что причиной появления звуков в Гаване был «редкий сверчок из джунглей», а не мистическое оружие.

Канадские специалисты из группы при министерстве международных дел выдвинули другую версию — об ингибиторах холинэстеразы, нейротоксичных пестицидах, сейчас больше известных благодаря боевому яду «Новичок». В случае с «гаванским синдромом» этими пестицидами опрыскивались различные учреждения на Кубе для борьбы с комарами, переносящими вирус Зика. В прошлогоднем исследовании Национальной академии эта причина называется маловероятной, но комитет ученых такую возможность не исключает.

Большой русский звук

После того как западные специалисты сошлись в, казалось бы, безобидных версиях о влиянии насекомых или пестицидов, «гаванский синдром» стал проявляться у госслужащих в европейских странах, где ни загадочных сверчков, ни ядов против них нет.

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Уже в этом году трое сотрудников Белого дома рассказали о проявлении эффектов «гаванского синдрома» после поездки в Лондон, а к июлю власти США подтвердили 20 случаев возникновения симптомов этого синдрома у американских чиновников в Вене. В августе появились сообщения об аналогичных симптомах у нескольких сотрудников американского посольства в Берлине.

По словам дипломатов, в последние месяцы у них отмечались сильные головные боли, боль в ушах, тошнота, усталость и бессонница.

В итоге им понадобилась медицинская помощь. Газета Wall Street Journal писала, что среди жертв акустической «атаки» были не совсем дипломаты, а сотрудники спецслужб, специализировавшиеся на российских темах — экспорте газа, кибербезопасности и вмешательстве в политическую жизнь. Сотрудники разведки, работавшие против России, и ранее попадали под влияние неизвестных сигналов.

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Издание The New York Times сообщало, что в правительственных кругах в Вашингтоне всерьез обсуждается версия об акустических «атаках» со стороны российских спецслужб, однако привлеченные к исследованию вопроса эксперты не смогли найти этому подтверждений. После случаев с «атаками» на германских дипломатов в Берлине Der Spiegel и Bellingcat сообщили, что у них имеется информация о секретных разработках неназванных правительственных институтов РФ, с помощью которых возможно навредить целям передавая микроволны через их телефоны. Каких-либо подробностей расследователи не привели.

Журналист Bellingcat Христо Грозев в беседе с «Новой газетой» сообщил, что его команда сейчас исследует данные о технологиях «гаванских атак», которые могут использовать спецслужбы РФ. Грозев заявил, что не может раскрывать деталей истории, пока работа не завершена.

Журналисты WSJ смогли пообщаться с одним из служащих дипкорпуса, проходящим лечение в военном госпитале Мэриленда после работы в неназванной европейской столице. По его словам, врачи диагностировали у него повреждения мозга, схожие с теми, что возникают при контузии у военнослужащих после взрывной волны. Симптомы «гаванского синдрома» проявились у этого пациента еще в марте, когда он просто сидел дома в квартире, принадлежавшей дипмиссии.

Пережившие «гаванский синдром» чиновники Госдепа сейчас прорабатывают психологические травмы в группах самопомощи, так как правительство не стремится обсуждать с ними произошедшее открыто, говорит чиновник на условиях анонимности. Более того, квартиры, в которых могли произойти «атаки», до сих пор предоставляются вновьприбывшим дипломатам дипмиссий.

В Германии правительство США решило самостоятельно расследовать все инциденты с «гаванским синдромом» и не уведомило местных правоохранителей о случившемся. В Вене, где пострадало около 20 американских дипломатов, австрийские спецслужбы расследуют дело совместно с американцами, пишет WSJ.

Со времен холодной войны Вена считалась шпионским раем, так как местные власти смотрели сквозь пальцы на разведдеятельность западных стран и СССР в послевоенной Австрии, пока шпионаж не затрагивал сугубо австрийских объектов.

Но в этом году «гаванский синдром» заставил австрийские спецслужбы изменить своим привычкам, так как, по выражению одного из чиновников местного правительства, инциденты со звуковыми «атаками» могут «подорвать репутацию [Вены] как международного центра диалога».

Прокуратура Австрии уже запросила у американской стороны необходимые для расследования документы и, по данным СМИ, даже опросила российских дипломатов, которых считает офицерами ГРУ. Все они отрицают версию о причастности российской разведки к «гаванскому синдрому».

По словам источников издания Politico, глава ЦРУ Уильям Бернс лично контролирует расследование о причастности РФ к «атакам» на дипломатов. Неназванный чиновник пояснил изданию, что агенты ГРУ — «единственные известные нам люди, способные атаковать» жителей США таким образом. При этом директор Национальной разведки Эврил Хейнс подчеркнула, что на данный момент нет «окончательных сведений о причинах этих инцидентов».

О подозрениях администраций Трампа и Байдена в отношении россиян говорится и в публикациях The New Yorker.

Здесь данные журналистов совпадают с приведенными Bellingcat сведениями: россияне якобы направляли излучающие микроволны устройства на американцев для хищения данных с их электронных устройств. The New Yorker также подчеркивает, что конкретных доказательств пока нет.

Эту теорию поддерживал и в интервью Би-би-си бывший сотрудник ЦРУ Джон Сайфер. «Российские спецслужбы буквально заливали посольство США в Москве потоками микроволн», — заявил он, добавив, что за американцами в Москве следили микроавтобусы со спецоборудованием.

Впрочем, ни американская, ни российская стороны за все пять лет сообщений о «гаванском синдроме» не комментировали эту тему открыто и детально.

Никита Кондратьев, Мария Ефимова

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