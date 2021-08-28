 

На Паралимпиаде в Токио Украина за день завоевала 12 медалей и занимает по их числу четвертое место

28.08.2021, 18:20, Новости дня
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В субботу на играх в Токио украинские спортсмены завоевали пять золотых, четыре серебряные и три бронзовые награды.

Олимпийскими чемпионами от Украины становились сегодня исключительно пловцы: Евгений Богодайко, Михаил Сербин (100 метров брасом, в разных классах), Максим Крипак (100 метров вольным стилем), Денис Дубров (200 метров комплексным плаванием) и Елизавета Мерешко (100 метров брассом).

Лидерами медального зачета по количеству наград являются Китай (77, из них 30 золотых), Великобритания (43, из них 16 золотых) и команда российского паралимпийского комитета (41, из них 13 золотых).

Медали Паралимпиады 2020 в Токио завоевали спортсмены уже 40 стран.

Скриншот: paralympic.org

По качеству наград Украина в медальном зачете пятая. Лидеры здесь те же, а на четвертом месте – США (22 награды, из них 11 золотых).

Скриншот: paralympic.org

После третьего дня Паралимпийских игр украинская сборная была четвертой по числу наград и девятой по их качеству.

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Контекст:

Летние Паралимпийские игры 2020 года стартовали в Токио 24 августа, завершатся они 5 сентября. Игры проходят без зрителей из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

В Паралимпиаде участвуют 4403 спортсмена из 162 делегаций, они соревнуются в 22 видах спорта, сообщили организаторы. От Украины в соревнованиях участвуют 143 спортсмена.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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