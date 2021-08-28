Чтобы лилии порадовали на следующий год, нужно правильно их пересадить

Не все лилии способны перезимовать в открытом грунте. Если сорт не акклиматизирован под условия региона, оставив растение зимовать в клумбе на следующий год, можно вовсе не дождаться цветения, поскольку цветок просто напросто вымерзнет. Но и пересадить растение нужно грамотно.

Оптимальные сроки пересадки

Если вы приобретаете лилии для сада у местных бабушек на рынке или из питомника, то, вероятнее всего, перед вами полностью акклиматизированное растение. Высадить такую лилию в грунт вполне можно в конце августа или в сентябре. Годится этот период и для пересадки на новое место разросшегося куста с вашего участка.

Но, приобретая луковицы в магазине или заказывая посадочный материал из Интернета, будьте готовы, что это луковицы теплолюбивых сортов, поэтому высадить их в грунт под зиму будет ошибкой. Такие луковички лучше придержать до весны и посадить на следующий год.

Подготовка почвы перед посадкой

Прежде чем посадить луковицы в грунт, почву нужно подготовить:

перекопать;удалить корни сорных трав;убрать из земли камни, частицы металла или стекла;внести в грунт торф или крупный речной песок.

Выбирая место для посадки, учитывайте, что, несмотря на светолюбивость, лилия во второй половине дня предпочитает находиться в легкой тени. Соответственно, и высаживать ее нужно в такое место, где она будет прикрыта ажурной тенью от плодовых деревьев или более высоких цветов после полудня.

Схема посадки

В подготовленной клумбе делают лунки с шагом не менее 15 сантиметров друг от друга. Если сделать посадки чаще, лилии будут мешать друг другу, в результате вы не получите пышного цветения. Для хорошего укоренения специалисты советуют на дно каждой лунки всыпать небольшое количество песка.

Осенний уход

Те сорта, что могут зимовать в грунте, требуют тщательной подготовки.

В чем состоит подготовка:

Почву вокруг побегов хорошо рыхлят. Она должна хорошо пропускать воздух, это станет дополнительной защитой луковицы от мороза.Если грунт слишком тяжелый, во время рыхления добавляют торф или песок, чтобы повысить газопроницаемость почвы.Грунт густо мульчируют перегноем и накрывают поверх соломой, создавая тем самым воздушную подушку.

Однако не все сорта лилий могут зимовать в грунте, и причина не в их чувствительности к низким температурам. Например ЛА-гибриды и азиатские гибриды дают просто невероятное количество деток, поэтому луковицы осенью нужно выкопать и отделить деток, а материнский клубень можно вернуть в грунт. Все дело в том, что весной детки будут оттягивать на себя львиную часть питательных веществ, из-за чего цветение может и не наступить. Поэтому их нужно высадить в горшок до весны, и уже через сезон детки дадут пышные бутоны.

Некоторые сорта требуют пересадки через определенное время (обычно раз в три года).

Как хранить выкопанные луковицы зимой

Для хранения выбирайте крупные луковицы без признаков повреждений и начальных стадий развития болезни. Луковицам требуется прохладное, темное и хорошо проветриваемое место. Оптимально хранить их в полотняном мешочке в подвале или овощехранилище, но можно держать и в холодильнике.