 

Жителей Ростовской области атаковали миллионы зеленых комаров

28.08.2021, 17:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаЖители хутора Красный Десант, расположенного около Таганрога в Ростовской области, опубликовали в соцсетях видео с нашествием комаров, которых они собирали руками.

На кадрах видно, как местные жители сгребают насекомых руками и показывают друг другу.

Доцент кафедры зоологии Южного федерального университета Алексей Тихонов рассказал ростовскому порталу 161.ru, что это явление – не редкость для региона. По его словам, скопления комаров возникают из-за того, что насекомые синхронно выходят из куколок. Зоолог подчеркнул, что эти комары не опасны для человека.

По словам Тихонова, в каждом конкретном месте скопления формируются всего на несколько дней, но в целом на побережье комары продолжат размножаться до осени, пока будет держаться теплая погода.

Ранее в населенном пункте Усть-Камчатск местные жители сняли на видео «торнадо» из комаров.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.07 / СПЧ выступил за амнистию для получивших штрафы за нарушение самоизоляции

10.10 / Трамп заявил о фальсификации выборов. 50 тыс. избирателей в Огайо получили ложные бюллетени

07.01 / Египет анонсировал испытания «Спутника V»

08.03 / Подозреваемым в убийстве ребенка в Москве оказался сотрудник ДПС

22.11 / Новым главой Госдепа может стать Тони Блинкен — бывший замгоссекретаря США

11.09 / Украина и Румыния провели учения по стандартам НАТО

02.12 / Нурмагомедов прокомментировал свое высказывание в адрес Макрона

03.08 / Грузинские политики попросили Путина возобновить сотрудничество

16.03 / Мэр Калуги назвал город «практически непригодным для жизни»

13.01 / Лидер республиканцев в палате представителей признал вину Трампа за штурм Капитолия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика