Жителей Ростовской области атаковали миллионы зеленых комаров

Жители хутора Красный Десант, расположенного около Таганрога в Ростовской области, опубликовали в соцсетях видео с нашествием комаров, которых они собирали руками.

На кадрах видно, как местные жители сгребают насекомых руками и показывают друг другу.

Доцент кафедры зоологии Южного федерального университета Алексей Тихонов рассказал ростовскому порталу 161.ru, что это явление – не редкость для региона. По его словам, скопления комаров возникают из-за того, что насекомые синхронно выходят из куколок. Зоолог подчеркнул, что эти комары не опасны для человека.

По словам Тихонова, в каждом конкретном месте скопления формируются всего на несколько дней, но в целом на побережье комары продолжат размножаться до осени, пока будет держаться теплая погода.

Ранее в населенном пункте Усть-Камчатск местные жители сняли на видео «торнадо» из комаров.