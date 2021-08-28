В США захотели воссоздать советского «морского монстра»
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Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США получило заказ на создание транспортного средства на базе советского экраноплана.
По информации Popular Mechanics, новый транспорт потребовался из-за того, что традиционные воздушные и морские перевозчики имеют серьезные ограничения. В частности, грузовые суда могут добираться до места назначения неделями, а самолеты не так велики по размеру и для них нужны подготовленные взлетно-посадочные полосы, передает РИА «Новости».
«Летательные аппараты типа экраноплана способны парить над поверхностью Земли со скоростью, схожей со скоростью самолета. При этом на такой высоте уменьшается сопротивление. Экраноплан взлетает с воды, а затем в течение всего полета парит над ней», – объяснил журналист.
По его словам, одна из советских моделей экраноплана под названием «Лунь» обладала выдающимися характеристиками: могла преодолеть расстояние в 1700 километров с максимальной скоростью до 550 километров в час и грузоподъемностью до 100 тонн.
Также журналист похвалил вооружение экраноплана. За размах крыльев в 44 метра «Лунь» прозвали «летающим морским монстром».
В марте президент Владимир Путин поздравил главного конструктора единственного в мире ракетного экраноплана «Лунь» и экраноплана КМ Владимира Кирилловых с 90-летием.
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