В США захотели воссоздать советского «морского монстра»

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США получило заказ на создание транспортного средства на базе советского экраноплана.

По информации Popular Mechanics, новый транспорт потребовался из-за того, что традиционные воздушные и морские перевозчики имеют серьезные ограничения. В частности, грузовые суда могут добираться до места назначения неделями, а самолеты не так велики по размеру и для них нужны подготовленные взлетно-посадочные полосы, передает РИА «Новости».

«Летательные аппараты типа экраноплана способны парить над поверхностью Земли со скоростью, схожей со скоростью самолета. При этом на такой высоте уменьшается сопротивление. Экраноплан взлетает с воды, а затем в течение всего полета парит над ней», – объяснил журналист.

По его словам, одна из советских моделей экраноплана под названием «Лунь» обладала выдающимися характеристиками: могла преодолеть расстояние в 1700 километров с максимальной скоростью до 550 километров в час и грузоподъемностью до 100 тонн.

Также журналист похвалил вооружение экраноплана. За размах крыльев в 44 метра «Лунь» прозвали «летающим морским монстром».

В марте президент Владимир Путин поздравил главного конструктора единственного в мире ракетного экраноплана «Лунь» и экраноплана КМ Владимира Кирилловых с 90-летием.