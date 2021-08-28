Один вопрос про инфляцию
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«Новая» просит читателей помочь оценить динамику цен за лето-2021, а мы сравним ее с официальными цифрами. Внутри опроса ссылка на большую анкету!
Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»
ОПРОС
Один вопрос про инфляцию: вы уже перестали покупать эквадорские бананы по утрам?
Да.
82.2%
Нет.
17.7%
1581 Проголосовало
А ТЕПЕРЬ СЕРЬЕЗНО
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Источник: Новая газета
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