 

Один вопрос про инфляцию

28.08.2021, 17:38, Разное
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«Новая» просит читателей помочь оценить динамику цен за лето-2021, а мы сравним ее с официальными цифрами. Внутри опроса ссылка на большую анкету!


Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

ОПРОС

Один вопрос про инфляцию: вы уже перестали покупать эквадорские бананы по утрам?

Да.

82.2%

Нет.

17.7%

1581 Проголосовало

А ТЕПЕРЬ СЕРЬЕЗНО

Большой и анонимный опрос читателей про рост цен — по категориям продуктов и товаров

ГОВОРЯТ ЭКСПЕРТЫ

Ботва рвется к власти

Почему цены в российских магазинах постоянно растут и когда это закончится — рассказывает фермер Василий Мельниченко

Источник: Новая газета



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