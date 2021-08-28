Один вопрос про инфляцию

«Новая» просит читателей помочь оценить динамику цен за лето-2021, а мы сравним ее с официальными цифрами. Внутри опроса ссылка на большую анкету!



Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

ОПРОС

Один вопрос про инфляцию: вы уже перестали покупать эквадорские бананы по утрам?

Да.

82.2%

Нет.

17.7%

1581 Проголосовало

А ТЕПЕРЬ СЕРЬЕЗНО

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