Ермак: Все украинские граждане, которые заявили о желании покинуть Афганистан, эвакуированы

Ермак встретил эвакуационный рейс из Кабула, приземлившийся сегодня в аэропорту Борисполь, после чего выступил перед журналистами вместе с министром обороны Андреем Тараном и замминистра иностранных дел Евгением Ениным.

“На сегодняшний день мы можем вам сказать, что все украинские граждане, которые заявили о своем желании выехать из Афганистана, которые связались с Министерством иностранных дел, с нашими военными, которые были в Кабуле, которые были в аэропорту или рядом с аэропортом, потому что там была очень сложная ситуация, – мы уже всех эвакуировали”, – сказал он, добавив, что речь идет не только о уже приземлившемся самолете, но и о еще нескольких, которые должны прилететь сегодня.

По его словам, “есть люди, которые могут еще находиться в других местах Афганистана”, работает украинская круглосуточная горячая линия, по которой они могут обратиться, и если найдутся еще украинские граждане, которые хотят выехать, эвакуация будет продолжена.

“Я хочу вас заверить, что ни одного украинского гражданина, который оказался в беде или который рискует своей жизнью, мы не оставим. Мы продолжаем использовать все наши возможности”, – подчеркнул Ермак.

Глава ОП добавил, что среди эвакуированных Украиной из Кабула есть журналисты ведущих мировых изданий Wall Street Journal, US Today, Global Mail, есть представитель Организации Объединенных Наций.

До сегодняшнего дня Украина уже эвакуировала из Афганистана более 250 украинцев, членов их семей и иностранных граждан. Украина совершила три эвакуационных рейса из Афганистана: первый – в ночь на 16 августа, второй – в ночь на 22 августа, третий – днем 23 августа. Первыми двумя эвакуировали более 160 человек, 36 из них – украинцы, во время последнего – еще 98, в том числе 41 украинца. Кроме того, как рассказал посол Украины в Таджикистане и Афганистане (по совместительству) Василий Серватюк, 20 граждан Украины покинули Афганистан на самолетах других стран.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба вечером 27 августа говорил, что обратились в посольство и ожидают эвакуации около 90 украинцев и членов их семей. Серватюк сказал в тот же день, что, по последним данным, в Афганистане остаются более 230 граждан Украины и их родственников.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

17 августа “Талибан” дал первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещал, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердил всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявил, что женщины смогут работать, если будут “жить по законам шариата”.

25–26 августа США и Великобритания предупреждали о возможном теракте в аэропорту Кабула и призывали своих граждан не находиться там. Ряд стран начали сворачивать эвакуацию. Однако, несмотря на предупреждения, 26 августа у ворот аэропорта оставались толпы людей, сообщало агентство Reuters.

26 августа в Кабуле произошел теракт. У аэропорта Кабула террорист-смертник подорвал бомбу, началась стрельба. Изначально Пентагон сообщил о двух взрывах – у ворот аэропорта и возле отеля неподалеку – и двух смертниках, но 27 августа опроверг эту информацию, заявив, что взрыв был только один. Известно о 170 погибших и более 200 раненых.

Группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрыв у ворот аэропорта и стрельбу.

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