Ученые открыли самый северный остров в мире

По его словам, экспедиция направилась в ту часть Гренландии, чтобы собрать образцы, и никто не ожидал, что будет открыт новый участок земли. Его обнаружили благодаря смещению льдов.

Поначалу ученые подумали, что высадились на островок Оодаак (открыт в 1978 году), но навигатор показал, что они находятся в 780 метрах от него. По мнению создателя фонда – спонсора экспедиции Кристиана Лейстера, “это напоминает исследователей прошлого, которые думали, что они оказались в определенном месте, но на самом деле нашли совершенно другое”.

Размер острова составляет около 30 метров, а его самая высокая точка – три метра над уровнем моря. Ученые рекомендовали назвать его Qeqertaq Avannarleq, что в переводе с гренландского значит “самый северный остров”.

Отмечается, что последние десятилетия несколько американских экспедиций пыталось найти самый северный в мире остров. В 2007 году ветеран Арктики Деннис Шмитт обнаружил неподалеку похожий участок земли.

