 

Ученые открыли самый северный остров в мире

28.08.2021, 17:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По его словам, экспедиция направилась в ту часть Гренландии, чтобы собрать образцы, и никто не ожидал, что будет открыт новый участок земли. Его обнаружили благодаря смещению льдов.

Поначалу ученые подумали, что высадились на островок Оодаак (открыт в 1978 году), но навигатор показал, что они находятся в 780 метрах от него. По мнению создателя фонда – спонсора экспедиции Кристиана Лейстера, “это напоминает исследователей прошлого, которые думали, что они оказались в определенном месте, но на самом деле нашли совершенно другое”.

Размер острова составляет около 30 метров, а его самая высокая точка – три метра над уровнем моря. Ученые рекомендовали назвать его Qeqertaq Avannarleq, что в переводе с гренландского значит “самый северный остров”.

‘By accident, we actually fell down on something that appears to be the northernmost place on Earth’: Scientists stumble upon world’s northernmost island https://t.co/mvzJUWEZ18 pic.twitter.com/fzbnYD12Z6

— Reuters (@Reuters) August 28, 2021

Отмечается, что последние десятилетия несколько американских экспедиций пыталось найти самый северный в мире остров. В 2007 году ветеран Арктики Деннис Шмитт обнаружил неподалеку похожий участок земли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.11 / Пашинян заявил о продолжающихся боях в Карабахе

22.04 / В Латвии извинились перед русскоязычными за агитационные плакаты

14.08 / Доллар на открытии торгов вырос к рублю

07.11 / США установили новый рекорд по заболеваемости коронавирусом

15.04 / Грузия выведет войска из Афганистана вместе с НАТО и под контролем США

15.08 / “Вас используют, как пушечное мясо”. Лукашенко призвал белорусов не участвовать в акциях протеста

05.08 / СПЧ решил обратиться к Google после блокировки российских СМИ на YouTube

31.07 / В новых подлодках России и Китая Пентагон видит угрозу безопасности США

01.04 / Эксперты назвали верный способ определить, кто ворует Wi-Fi

24.04 / Умерла советская разведчица Зинаида Батраева

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика