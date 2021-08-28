 

Ляшко спрогнозировал, когда в Украине могут ввести привилегии для вакцинированных от коронавируса граждан

28.08.2021, 17:28, Новости дня
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Об этом министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал на встрече с журналистами по случаю первых 100 дней в должности, сообщило агентство “РБК-Украина” 28 августа. 

“Какие-то привилегии для вакцинированных и дополнительные ограничения для тех, кто не вакцинирован, при зеленой зоне мы можем вводить тогда, когда будет привита хотя бы половина граждан”, – сказал министр. 

В условиях красного уровня эпидопасности привилегии будут вводить независимо от количества вакцинированных украинцев, уточнил он. 

По словам Ляшко, Минздрав рассматривает возможность того, что при жестком карантине некоторые сферы экономики продолжат работать в случае, если персонал будет привит. 

“Мы в ближайшее время проанонсируем эти условия. Так же, как это было со школами, мы предупредили об этом еще в июле, заранее”, – добавил глава ведомства. 

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине действует адаптивный карантин (последний раз его продлевали до 1 октября). Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации. Сейчас все регионы находятся в “зеленой” зоне.

В Минздраве прогнозируют, что из-за ухудшения эпидемической ситуации в ноябре в Украине могут ввести локдаун. Главный санврач Украины – замминистра здравоохранения Игорь Кузин 26 августа призвал украинцев вакцинироваться и соблюдать противоэпидемические нормы. Такие меры, по словам замминистра, позволят отсрочить жесткий карантин или вовсе его избежать.  

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax). 

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. С начала кампании по вакцинации в Украину доставили 18,5 млн доз вакцин, сейчас есть около 9 млн доз, которые можно использовать для вакцинации, говорил Ляшко 25 августа. 

К утру 28 августа в стране сделали 8,8 млн прививок от коронавируса. Население Украины, согласно оценке Государственной службы статистики (.doc), по состоянию на 1 мая 2021 года – 41,44 млн человек (в число не входят жители оккупированного Крыма и ОРДЛО).


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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