 

Ученые: Количество сновидений определяет риск слабоумия

28.08.2021, 17:24, Разное
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Ученые считают, деменция вызывается понижением мозгового кровотока, что повреждает и убивает клетки мозга. Они выяснили, что количество сновидений может определять риски слабоумия.
Новый опыт, который провели на грызунах, объяснил работу мозга и кровотока в период фазы быстрого сна. Ученые полагают, что открытие может помочь в разработке новых методов терапии. У грызунов и людей при быстром сне двигаются глаза и возникают яркие сновидения. В этой фазе происходит временный «паралич» ног и рук, чтобы человек не смог осуществить свои сны. На протяжении жизни, время, когда человек находится в фазе быстрого сна, постепенно уменьшается, что важно для людей с болезнью Альцгеймера. У них пик кровотока и нейронной активности случается в фазе быстрого сна.

Лишение такого периода сна влияет на дегенерацию когнитивного здоровья. Для понимания подобных механизмов исследователи Университета Цукубы пользовались методом прямой визуализации движений эритроцитов в мозгу грызунов в период бодрствования и сна. Профессор Ю Хаяси сообщил, что они сделали видимыми в флуоресцентном света сосуды головного мозга с помощью техники двухфотонной микроскопии.

Было установлено значительное увеличение кровотока в период восстановительного быстрого сна, полагая, что сила быстрого сна определяется кровотоком. Также отметили, что рецепторы A2 приводят к разработке новых тактик лечения. Ученые выяснили и то, что каждый процент уменьшения фазы быстрого сна повышает риск деменции на 9%. Подобное открытие поможет разработать новые методы лечения таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера.

Источник: itcrumbs.ru



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