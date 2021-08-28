Большие перстни, брошки и не только: мода наших бабушек вернулась и снова в тренде

В 2021 году популярностью пользуются наряды, выполненные в стиле 80-х годов. Также в моду снова вернулись украшения той эпохи. Такие изделия достаточно оригинальны и эффектны. Они выглядят так, словно вы нашли их на одном из блошиных рынков. Вот некоторые интересные винтажные серьги, кольца и ожерелья, которые помогут добавить образу особую изюминку.

Перстни с камнями

Граница между мужскими и женскими украшениями становится все более размытой. Однако на протяжении многих веков все было совершенно иначе. В эпоху увлечения моделями унисекс достаточно сложно вспомнить о том, что многие предметы женского гардероба продвигались торговцами, монархами, лордами и дворянами.

Массивные перстни на протяжении многих веков носили не только женщины, но и мужчины. Это были наследственные украшения. Сегодня многие влиятельные женщины тоже носят большие и массивные кольца с камнями, выполненные в стиле ретро.

Такие украшения помогут сделать внешний вид более значительным и роскошным. Кроме того, на основе таких украшений можно делать самые различные ювелирные обереги. Очень красиво смотрятся перстни, украшенные лазуритом, которые помогают избавиться от имеющихся признаков стресса. Сердолик приносит счастье, а розовый кварц пробуждает любовь.

Жемчуг

Этот красивый натуральный камень всегда был символом власти и роскоши. Несмотря на то, что жемчуга до сих пор ассоциируются с дворцовым шиком, но сейчас они доступны каждой женщине. Более века назад Коко Шанель ввела моду на доступные украшения, такие как искусственный жемчуг, который так же востребован, как и его эксклюзивный натуральный аналог.

Некогда колье и сережки с искусственными камнями спасали женщин от потери больших денег, если украшения были украдены. Сейчас бижутерия помогает значительно сэкономить. В предложениях известных брендов традиции сочетаются с очень стильным и современным дизайном.

Можно комбинировать несколько украшений вместе. Короткое колье, облегающее шею, красиво смотрится с более длинным ожерельем, выполненным из жемчужин, в сочетании с пластиковыми бусинами всех цветов радуги.

Серьги

Сейчас в моду входят небольшие серьги-гвоздики. Именно такие украшения часто носят маленькие девочки.

В 2021 году популярностью пользуются винтажные серьги-гвоздики, которые стоит носить не по отдельности, а в комплекте. Они выглядят ярко, стильно и очень мило.

Если хочется выбрать для себя что-то более традиционное, то в таком случае отличным вариантом станут серьги-кольца. Такие украшения носили все иконы стиля прошлых десятилетий. Однако можно проявить определенную креативность и вместо классических обручей выбрать для себя ажурные экземпляры с резьбой и нестандартной фактурой.

Броши

Так как сейчас в моду возвращаются красивые винтажные украшения, особую популярность приобретают броши и булавки. В магазине можно встретить как повседневные и простые изделия, так и более элегантные варианты.

Такой брошью можно красиво украсить лацкан пиджака или уменьшить слишком глубокий вырез в своем любимом платье-кимоно. Это очень хороший и проверенный вариант, который всегда работает. Также это украшение идеально подойдет для дополнения классической белой футболки.

Серебро

В последнее время большой популярностью пользуются серебряные украшения, которые помогают придать образу особый шарм.

Выбирая такие украшения, следует учесть, что серебро подходит не всем. Изделия из чистого серебра практически не встречаются. Как правило, в магазинах предлагаются сплавы, в которых присутствуют благородный металл и смеси. Такие сплавы смогут вызывать аллергическую реакцию в виде жжения, покраснения, зуда кожи и головной боли. Само серебро может темнеть или приобретать цветные оттенки (чаще всего зеленоватый). Если у вас аллергии на серебро нет, можете смело покупать из него украшения.

Весьма популярны серебряные крестики и цепочки, плетение которых может быть самым разным.