 

Россияне усомнились в возможности погасить кредит

28.08.2021, 16:54, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПоловина российских заемщиков сомневаются, что смогут погасить кредит без просрочек, показал опрос финансового маркетплейса «Юником24».

«На сегодня лишь каждый второй заемщик с уверенностью заявил, что погасит кредит без выхода на просрочку; 30% высказали сомнение, что сделать им это будет легко в случае возникновения сложных ситуаций, однако они приложат усилия не допустить дефолта», – говорится в исследовании, передает ТАСС.

Отмечается, что 20% опрошенных не смогли точно определить уровень собственной платежеспособности и спрогнозировать вероятность погашения полученного кредита.

При этом 30% респондентов рассказали, что имеют накопленные сбережения, 70% не имеют накоплений, которые могли бы покрыть их регулярные расходы, 10% имеющих сбережения способны прожить на них более года, 50% – в течение 1-2 месяцев, 35% – 2-6 месяцев.

Ранее руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики Сколково-РЭШ Егор Кривошея рассказал, что банки могут использовать внутренний кредитный рейтинг заемщика: он нужен для расчета достаточных уровней капитала и рисков, однако знать о нем клиентам вовсе не обязательно. 



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