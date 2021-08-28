 

Названо число переболевших коронавирусом российских школьников

28.08.2021, 16:54, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаБолее полумиллиона российских школьников переболели коронавирусом или борются с ним в настоящее время, сообщил замминистра здравоохранения Олег Салагай.

«На сегодня более 500 тыс. несовершеннолетних, заболевших ковидом, – это школьники. Они находятся в группе особого риска, связанного с контактами, связанного с факторами риска развития тяжелых форм коронавирусной инфекции», – цитирует ТАСС Салагая.

Также он высказался о важности информационной и профилактической работы среди учащихся и их родителей. Салагай добавил, что приостанавливавшееся на время вспышек пандемии проведение профилактических досмотров школьников восстановлено в прежнем объеме.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что противоэпидемиологические меры будут усилены в российских школах с 1 сентября для обеспечения безопасности учащихся и учителей, при этом планов о переходе на дистанционное обучение нет. 



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