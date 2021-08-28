В ДНР обвинили украинских силовиков в минировании дороги

Украинские силовики заминировали дорогу в подконтрольном Киеву населенном пункте Славное, а также обстреляли территорию Донбасса, повредив четыре дома, сообщил заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

«Украинские боевики не прекращают проводить мероприятия по минированию территорий, прилегающих к населенным пунктам и дорог общего пользования. Так, поперек дороги в населенном пункте Славное, которое подконтрольно Киеву, в направлении Еленовки (под контролем ДНР – прим. ВЗГЛЯД) боевики 28 отдельной механизированной бригады установили пять противотанковых мин», – цитирует Басурина РИА «Новости».

Также он добавил, что украинские силовики пять раз нарушили перемирие, выпустив по Донбассу 34 мины калибрами 120 и 82 миллиметра, также вели огонь из гранатометов. В результате обстрелов в подконтрольном ДНР населенном пункте Каштановое повреждено четыре дома.

«С целью предотвращения дальнейшего обстрела, а также ввиду опасности, создаваемой разрывами украинских мин жизни и здоровью мирных жителей, подразделения Народной милиции вынуждены были открыть ответный огонь для подавления огневой активности противника. Огневые точки были подавлены»,– добавил Басурин.

Ранее стало известно, что ситуация на Донбассе станет темой переговоров президента США Джо Байдена и главы Украины Владимира Зеленского.