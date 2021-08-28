Мнение: Почему участились катастрофы военных самолетов?

В 95 километрах западнее Перми разбился бомбардировщик СУ-24. Хорошо хоть, что летчики успели катапультировались.

Разбившийся под Пермью СУ-24 – четвертый самолет Минобороны РФ, разбившийся за последние две недели. Ранее крушение потерпели МиГ-29 в Астраханской области, Ил-112В под Кубинкой и Бе-200 в Турции.

Возможно, что это случайное совпадение, но катастрофы самолетов Миноброны участились после того, как «Единая Россия» вступила в активную стадию предвыборной компании. А Сергей Шойгу, как лидер списка «Единой России», кроме армии начал заниматься еще и спасением репутации «Единой России».

12 августа на встрече со студентами на Дальнем Востоке Шойгу объяснил, почему он возглавил список «Единой России». Мол, стране требуется динамичное и поступательное развитие.

Дословно: «По этой части стало сложнее: много сделано, но кратно выросла ответственность. Помимо того, что мы хотим сделать, мы отвечаем и за то, что уже сделано» (отсюда).

А через два дня в Турции разбился Бе-200…

Совпадение? Или кинувшись спасать репутацию «Единой России», Сергей Шойгу подпортил карму и себе и армии? Разгневал Всевышнего?

Фотографии отсюда

—