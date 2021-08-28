…И мальчики распятые в глазах

Как российские телеканалы отметили годовщину независимости Украины: обзор Ирины Петровской (18+).

Петр Саруханов / «Новая газета»

Помните мальчика в трусиках, распятого на рекламном щите в городе Славянске Первым каналом? Ну то есть мальчика, распятого, по версии программы «Время», украинскими карателями на глазах мирных жителей, согнанных на центральную площадь города. Потом, когда те же самые мирные жители — якобы свидетели зверства и журналисты независимых СМИ убедительно доказали, что никакого распятого мальчика в природе не существовало, Первый канал вынужден был опровергнуть фейк, рожденный в воспаленном воображении автора сюжета и героини, живописавшей этот кошмар. Извиниться извинились, но с пояснением: ЭТОГО конкретного мальчика не распинали, но столько было на юго-востоке Украины подобных преступлений, совершенных войсками АТО, что и мы поверили героине сюжета на слово. Не наша вина.

Однако миф о мальчике, зверски убитом «укрофашистами», прочно укоренился в зрительском сознании и недавно получил уже «художественное» воплощение в фильме «Солнцепек», показанном на канале НТВ.

Чтобы зрители с первых кадров не запутались в том, кто фашист, а кто народный герой-освободитель, создатели фильма предваряют его «исторической справкой» — выведенным на экран текстом, который зловещим голосом дублирует диктор за кадром:

«После государственного переворота 21 февраля 2014 года на востоке Украины начались массовые выступления против политики нового режима, который нарушал права и свободы жителей этого региона… Власти Украины направили на юго-восток страны регулярные войска и добровольческие батальоны (так называемые «добробаты»), большую часть которых составили уголовные элементы, мародеры и националисты. Фактически начался повсеместный геноцид русскоговорящего населения. Для запугивания применялись карательные методы по уничтожению мирного населения… В результате боевых действий на территории Донецкой и Луганской народных республик, только по официальной статистике, погибли 6255 человек, из них 127 — дети. Фильм основан на реальных событиях».

И пошла-поехала «жесть».

Группа вооруженных мужиков без опознавательных знаков, но с мордами дегенератов врывается во дворы мирных луганчан и после приветствия «Здоровеньки булы» с ходу стреляет в упор, добивая выживших лопатами. Молодую жену одного из убитых старший дегенерат тащит за волосы в дом, кидает на стол лицом вниз, пригвождая руку несчастной к столу ножом, и насилует, одновременно давая распоряжения «подельникам».

А вот и мальчик. Ползает в манежике, гулит. Младший дегенерат, проследив за красноречивым взглядом занятого делом старшего, выхватывает малыша из манежа и удаляется с ним в соседнюю комнату. Раздается удар об стену, и довольный каратель с чувством исполненного долга снова появляется в гостиной, вытирая с физиономии младенческую кровь. Закончив «дело», старший добивает жертву и присоединяется к остальным. Которые тоже времени даром не теряют: расстреливают всех, кто попадается им на глаза. Во дворах — трупы местных от мала до велика. Кровь рекой. Тело беременной женщины, убитой выстрелом в живот, сбрасывают в колодец. Попутно мародерствуют — снимают с мертвых часы и украшения, берут из домов все ценное, что попалось на глаза.

Простите мне натурализм в описании происходящего на экране, но это только самое начало фильма.

Кадр из фильма «Солнцепек» / kino-teatr.ru

Дальше будут садистские пытки, перерезанные сухожилия, ковровые бомбардировки и убийства ни в чем не повинных людей из «блуждающих минометов», установленных на обычных автомобилях. Вот только-только люди были живы, счастливы, целовались — а через минуту дымятся на земле их окровавленные развороченные останки.

Надо ли говорить, что злодеяния фашистов без ответа не остаются. Им противостоят отважные герои-патриоты. Ополченцы. Богатыри — не вы. Доблестно сражаются, несут добро и мир землякам. И хотя на стороне укрофашистов иностранные наемники и инструкторы из США, они бессильны в борьбе с добром, к тому же самолет с наемниками, обожравшимися виски, мастерски сбивают защитники родной Луганщины.

По слухам, к изготовлению сего малоаппетитного блюда имел отношение один знаменитый высокопоставленный повар. На это отчасти намекает название книги, которую в финале один добрый русскоговорящий спаситель дарит другому: «Рихард Вагнер»

Кино настолько убогое, что не стоило бы и упоминания, если бы его не показал федеральный телеканал на многомиллионную аудиторию.

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В свое время некоторые ее представители отправлялись добровольцами на юго-восток Украины, исполненные жаждой мести и ярости благородной, вскипевшей как волна после сюжета о распятом мальчике. Пропагандистские фальшивки, увы, весьма действенны, формируя самыми примитивными средствами картину мира в умах доверчивых и не устойчивых к пропаганде зрителей. А эта, «художественная», но «основанная на реальных событиях», содержит к тому же весь набор запрещенного к показу на госТВ «контента»: разжигание межнациональной вражды и ненависти, сцены жестокости и насилия (натуралистичнее некуда) и почти что порнография в шокирующем эпизоде изнасилования молодой женщины — матери убитого младенца.

«Солнцепек», а также многочисленные общественно-политические ток-шоу приурочены к 30-летию независимости Украины, которое российские телеканалы отмечали широко и смачно. «Украина, Украина, Украина», — неслось из каждого чайника, то есть ящика. Ведущие и их гости, не стесняясь в выражениях, потешались над «братской страной», возомнившей себя «незалежной».

«Дорогие украинцы, а что вы празднуете, какая, прости господи, независимость? Вообще, конечно, неугомонные идиоты доиграются, потому что терпение РФ не безгранично… По Крещатику идет абсолютно вся «украинская мощь» — бойся, москаль!.. Удивительное шоу. Мракобесие, если попытаться об этом сказать справедливо… Украинский президент окончательно сбрендил и полностью не понимает, что происходит в стране… Все вранье, каждое слово вранье», — скрежетала зубами Ольга Скабеева в шоу «60 минут».

«Всего этого праздника вышиванок при поддержке НАТО через 10 лет не будет… То, что эта ликующая толпа ходит по улицам МОЕГО русского города Киева в МОЕЙ русской Украине, меня сильно раздражает… Никакого будущего у них нет. Все они (так называемые националисты. — И. П.) будут отвечать за убийство россиян в Донецке. Мы приедем и все это организуем в ближайшее время», — открыто грозил украинским «братьям» гость ток-шоу «Время покажет» депутат российской Госдумы Петр Толстой.

«Почему даже название нашей страны оскорбительно для Украины?» — глумливо, кося под наивного дурачка, как бы недоумевал ведущий «Время покажет» Анатолий Кузичев.

Ответ Кузичеву и его коллегам по пропагандистскому цеху дал сам Владимир Зеленский в интервью Дмитрию Быкову и нескольким другим иностранным журналистам: «Когда смотришь пропаганду на российском ТВ … это даже не заслуживает названия «вранье», потому что вранье должно быть сколько-то профессионально. А это просто бред, бред наглый, с полным сознанием безнаказанности и государственной востребованности.

Никто больше не повредил русскому языку в Украине, чем российская пропаганда».

Ирина Петровская, Обозреватель «Новой»

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