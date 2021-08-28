 

Боевики продолжают обстреливать украинские позиции, ранены трое бойцов ООС – украинские военные

28.08.2021, 16:34, Новости дня
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В результате обстрелов трое украинских военных получили проникающие осколочные ранения, говорится в сообщении.

В ОТУ информировали сегодня утром, что в результате обстрелов оккупантов осколочное ранение получил боец Объединенных сил.

Из новой публикации неясно, сколько украинских военных были ранены с начала суток – трое или четверо. Пострадавших госпитализировали, их состояние здоровья оценивают как удовлетворительное, говорится в сообщении.

“Наши воины дали адекватный ответ на обстрел российско-оккупационных войск, что заставило врага прекратить огневую активность. Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил”, – подчеркнули в ОТУ.

28 августа с начала суток по состоянию на 7.00 уже было зафиксировано два обстрела оккупантами в зоне ООС – возле Троицкого и возле Светлодарска.

Кроме того, утром 28 августа боевики обстреляли Авдеевку из минометов и артиллерии калибра 122 мм, повреждены промышленная база, жилые дома, электросети. Об обстреле проинформирована миссия ОБСЕ, открыто уголовное производство.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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