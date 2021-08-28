 

Как выглядит самолет “Мрія” изнутри – опубликованы фото

28.08.2021, 16:34, Новости дня
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На фотографиях видно, как выглядят внутренние отсеки самолета. В частности, показано как выглядит кабина, кухня, места для сна, а также грузовой отсек. На кадрах присутствует также командир самолета, летчик Дмитрий Антонов.

https://www.facebook.com/dmytro.khiluk/posts/4535189743210965

Фото были сделаны в аэропорту госпредприятия “Антонов” во время установления стронгменами нового рекорда Украины: восемь украинских силачей сдвинули с места и протащили самолет на 4,3 метра за минуту 13 секунд, сообщал УНИАН.

Контекст:

Транспортный лайнер Ан-225 “Мрія” – самый большой самолет в мире.

Ан-225 “Мрія” был разработан киевским конструкторским бюро имени Олега Антонова в 1980-х годах, первый полет совершил 21 декабря 1988 года. Изначально самолет предназначался для транспортировки космических кораблей многоразового использования и элементов ракетных систем. Однако с 2000-х годов используется для коммерческих перевозок.

На сайте госпредприятия “Антонов” указано, что самолет Ан-225 “Мрія” строили в двух экземплярах, но полностью завершен лишь один борт.

Чтобы достроить вторую “Мрію”, нужны инвестор и примерно $700 млн, рассказывали на госпредприятии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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