В результате обстрела Авдеевки и ее окрестностей ранения и травмы получили девять украинских военных – ТКГ

Об этом сообщила в Telegram пресс-служба украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе.

“В ходе обстрела противник применял минометы и артиллерию калибра 120 мм и 122 мм соответственно, что запрещено Минскими соглашениями. На требования СЦКК прекратить огонь противник не реагировал. Адекватный ответ на обстрелы предоставили ВСУ”, – говорится в сообщении.

На фоне визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон и его предстоящей встречи с президентом США Джо Байденом “боевая активность” оккупантов на Донбассе может увеличиться, предупреждают в делегации.

“К этому нужно быть ситуативно и морально готовыми”, – подчеркивается в сообщении.

В ТКГ считают, что боевики провоцируют украинских военных на “неадекватный ответ”, чтобы потом на “своем высшем уровне заявить об “агрессивных действиях Украины” и создать напряжение, в идеале – сорвать переговоры президента Украины с президентом США о дальнейших путях урегулирования конфликта, в том числе по теме участия США в таком урегулировании”.

“Украинская делегация напоминает российским оккупантам, что соглашение о прекращении огня от 22 июля 2020 года предусматривает (согласно пункту “е”) разрешение на открытие огня”, – добавили авторы сообщения.

Боевики обстреляли Авдеевку из минометов и артиллерии калибра 122 мм сегодня утром. Руководитель Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш сообщил, что под обстрел попала промышленная база, в которой находятся украинские военные. Повреждены жилые дома, электросети. Об обстреле проинформирована миссия ОБСЕ, открыто уголовное производство.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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