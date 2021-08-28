Диетолог рассказала распространенные мифы о похудении

Елена Кален, специалист по питанию, напомнила, что нельзя доверять людям, которые якобы разбираются в диетах. Она пояснила о самых популярных мифах, в которые не нужно верить.

Худеющие люди для ускорения метаболизма стараются есть часто и мало. На самом деле дробное питание без ощущения голода приводит к набору веса. Исследователи до сих пор не обнаружили связи между частотой приема еды и снижением веса.

Некоторые специалисты считают, что уменьшение веса не обуславливается потреблением воды. Но вода ускоряет обменные процессы, выводит шлаки и токсины. Если человек систематически переедает, то часто не может отличить жажду и голод. Когда рацион меняется, и люди уже стараются питаться по голоду, появляется способность различить, когда хочется есть или пить, при этом употребление лишних калорий сокращается, а вес начинает уменьшаться.

Также существует мнение, что жир не будет откладываться, если есть белок. Такой миф появился во время распространения белковой диеты. Белковая еда очень полезна, в ней есть аминокислоты, которые считаются строительным материалом для организма, но от переизбытка белка пострадают печень и почки. Специалист сообщает, что если употреблять белок в избытке, то он преобразуется в жир.

Также есть и миф о том, что для похудения необходимо снижать употребление быстрых углеводов, но они нужны организму человека для восстановления энергии и сил. Чтобы похудеть навсегда, необходимо, чтобы в меню были все нутриенты, а любую еду можно есть только тогда, когда есть голод и до момента его устранения.

Также часто люди верят в информацию о том, что продукты необходимо разделять на плохие и хорошие. Часто такой миф бытует в индустрии снижения веса. Если люди начинают разделять еду, то они ограничивают собственный рацион, так как чаще всего убирают желанные продукты. Такие ограничения могут привести к срыву и возвращению лишних килограммов. Важно не то, что ест человек, а в каких количествах. Нужно помнить, что диеты – это временный процесс и после отказа от них вес вернется.

Источник: ufacitynews.ru