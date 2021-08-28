 

Дороже 2 тысяч долларов: Названа стоимость старшей версии iPhone 13

28.08.2021, 16:30, Разное
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В Сети назвали стоимость всех моделей iPhone 13, который ждут поклонники продукции компании Apple. В этом году ценник модного смартфона в самой продвинутой комплектации превысит 2 тысячи долларов.
Уже через несколько недель состоится презентация одного из самых долгожданных смартфонов, тринадцатого поколения iPhone. Ранее сообщалось о том, что в нем останется, несколько уменьшившись, монобровь для камеры и датчиков. Также Apple улучшит функционал и технические возможности гаджетов. Но самым главным изменением станет цена, которую придется заплатить за обладание новинкой. Так, стартует стоимость iPhone 13 с 850 долларов США. Такая цена ожидается у mini-версии с 4/64 гигабайтами «оперативки» и внутренней памяти.

По сравнению с конкурентами на рынке, этот ценник действительно поражает, однако и на нем менеджмент американской корпорации не остановился, установив отметку выше 2 тысяч долларов сразу на две максимально оснащенные модификации. Это Pro и Pro Max версии с 6-гигабайтным ОЗУ, девайс с флэш-накопителем на 1 терабайт «потянет» соответственно 2050 и 2175 долларов США.

Остальные модели получили ценники между указанными параметрами. Согласно некоему китайскому источнику, iPhone 13 mini, как и остальные вариации, получит три вида флэш-накопителя. Стоимость девайса с 128 гигабайтами окажется 925 долларов, а с 256-гигабайтной картой – 1050. Базовый гаджет, как и компактный, получит 4-гигабайтный модуль оперативной памяти. Модели с 64,128 и 256 гигабайтами накопителя оценили соответственно в 970, 1050 и 1170 долларов.

В iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max ОЗУ уже расширена до 6 гигабайт, а их флэш-память увеличена до 128, 512 гигабайт и 1 терабайта. За обладание ими нужно будет выложить свыше 1 тысячи долларов. Три Pro-модификации оценены производителем в 1310, 1620 и 2050 долларов. iPhone 13 Pro Max с 128 ГБ на полках магазинов появится с ценником в 1435 долларов, 512-гигабайтный – в 1745 долларов, и 1-терабайтный «яблочный» смартфон данной категории обойдется в 2175 долларов.

Изображение взято с: YouTube
Причиной повышения цен, как и предполагалось, станет подорожание компонентов, в том числе, и однокристальных систем. Также сыграет свою роль и расширение внутренней памяти до терабайта. Стоит отметить, что это ориентировочные цены, и насколько они будут соответствовать реальности, станет известно в сентябре.

Источник: www.ixbt.com



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