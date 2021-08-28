 

В Госдуме предложили полностью отказаться от монет в России

28.08.2021, 16:24, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В связи с этим в Государственной Думе России предложили полностью отказаться от металлических денег. С идеей вывода монет из оборота выступил глава думского комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, кандидат экономических наук Сергей Жигарев.

Жигарев пояснил, что в настоящее время себестоимость металлических денег превышает указанный на них номинал. Кроме того, их довольно сложно и дорого производить. Экономист также напомнил о ситуации, возникшей в девяностые годы, когда монеты номиналом в пять копеек специально покупали и потом продавали скупщикам, поскольку содержащийся в них металл был дороже сумм, которым они соответствовали.

Сергей Жигарев уверен, что сегодня в России сложилась аналогичная ситуация. Эксперт также подчеркнул, что современные россияне всё чаще пользуются безналичным расчётом с помощью банковских карт, электронных кошельков и переводов, а на чаевые персоналу оставляют с помощью QR-кодов. По мнению Жигарева, металлические деньги было бы целесообразно заменить на бумажные, поскольку для государства это будет выгоднее. Однако аналитики отмечают, что в середине 90-х страна уже пыталась отказаться от монет, но к ним пришлось вернуться в результате деноминации рубля.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.03 / На видео засняли жуткого тощего монстра, выскакивающего из травы

19.07 / Где на выгодных условиях купить компрессор автокондиционера

01.02 / Ученые назвали лучший чай для профилактики ожирения и диабета

28.01 / Действительно – ДОКОЛЕ???

30.06 / Мнение: Богатые реже нарушают закон и платят больше налогов

21.05 / Must have лета – короткие и длинные платья с джинсами или брюками: как вписать тренд в свой образ

15.02 / Мнение: Покушение на “Длинного” в Горловке

28.06 / Как из старых джинсов сделать удобную сумку-шопер. Она очень прочная и хорошо смотрится

12.06 / Мнение: О супертроллинге от студии Уолта Диснея

23.08 / Олег Меньшиков уступил пост директора театра им. М. Н. Ермоловой: официальное заявление

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика