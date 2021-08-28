Сделать несколько хвостиков и пропустить друг через друга – простая прическа, которая подойдет даже для праздников
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Прическа на основе простых хвостиков, которая подойдет и на праздник, и для повседневной носки. Создать ее можно за несколько минут, а все, что вам понадобится – это несколько прозрачных силиконовых резинок и расческа с тонкой ручкой. Приступим!
Как сделать красивую прическу из хвостиков
Расчешите пряди и отделите небольшую зону на макушке.
Завяжите первый хвостик.
Горизонтальными проборами разделите голову на проборы и соберите в каждой зоне волосы в хвост.
Самый первый хвостик разделите на две части и обхватите расположенный ниже хвостик половинками первого.
Зафиксируйте их резинкой под вторым хвостом.
Повторите эту процедуру с остальными хвостиками.
Теперь немного вытяните пряди из получившихся звеньев.
Прическа готова!
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