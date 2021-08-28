Премьер Чехии призвал охранять Европу от мигрантов

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28.08.2021, 16:00, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаНеобходимо охранять европейские государства от нелегальных мигрантов на внешней границе Шенгена, для этого надо вести борьбу с контрабандистами и дополнить соглашение странами Юго-Восточной Европы, сообщил чешский премьер Андрей Бабиш.

«Я выступаю за функционирующий Шенген. Мы должны охранять Европу на внешней границе Шенгена, а нелегальную миграцию можем остановить только борьбой с контрабандистами и заключением соглашений с Турцией, Марокко, Алжиром, Тунисом, Ливией. На примере таких стран, как Дания, Швеция, Австрия, мы видим, как меняется отношение к нелегальной миграции – в 2015 году они приветствовали мигрантов, сейчас уже их отвергают», – цитирует РИА «Новости» Бабиша.

Премьер Чехии считает, что Шенген сейчас не функционирует должным образом, и должен быть расширен. «Но это должна быть функционирующая система, то есть тщательная охрана внешней границы и свободное передвижение внутри. К сожалению, сейчас Шенген не функционирует, так же как и в 2015 году, когда случилась большая миграционная волна», – сообщил Бабиш, добавив, что в Шенгенское соглашение должны принять страны Юго-Восточной Европы.

По мнению Бабиша, Шенгенское соглашение должно быть дополнено приемом стран Юго-Восточной Европы.

«Единственный, кто охранял в 2015 году границы Шенгена, был (венгерский премьер) Виктор Орбан, который поставил забор на пути мигрантов. Я не раз уже говорил на заседаниях Евросовета: давайте примем в Шенген Болгарию, Румынию, Сербию и Хорватию, создадим ясную стратегию по отношению к западно-балканским странам и будем охранять Европу от нелегальных мигрантов на внешней границе. Например, Хорватия и Болгария прекрасно охраняют свои границы, но не входят в Шенген, и это абсурдно», – сообщил он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал реформировать Шенгенскую зону. «Мы должны работать над пересмотром функционирования Шенгенской зоны, чтобы она стала зоной безопасности, что предполагает усиление безопасности внешних границ ЕС и улучшение механизмов оценки работы Шенгена, включая санкции в отношении тех, кто не соблюдает свои обязательства», – сообщил французский лидер. 



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