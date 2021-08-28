Патриарх Кирилл счел греховным визит патриарха Варфоломея на Украину

Визит Константинопольского патриарха Варфоломея на Украину является греховным и малообъяснимым поступком, подрывающим единство православия, сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

По его словам, силы зла, используя тяжелейшее положение на Украине, стараются разорвать единство православной церкви, передает ТАСС.

«И примером тому является греховное и малообъяснимое посещение Константинопольским патриархом Киева и его сослужение с раскольниками. И это событие еще раз свидетельствует нам о том тяжелейшем пути, по которому идет Церковь Христова», – сказал патриарх.

Ранее в канонической УПЦ поблагодарили Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций и украинские власти за отсутствие патриарха Константинопольского Варфоломея в храме Святой Софии на «Благословении Украины» в День независимости Украины.

Константинопольский патриарх Варфоломей посещал Украину 20-24 августа. Он побывал в Киеве и принял участие в праздновании Дня независимости Украины, встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также совместно с главой раскольнической Православной церкви Украины Епифанием (Думенко) провел службу в Михайловском соборе.