 

Талибы усилили охрану у аэропорта Кабула для разгона толпы

28.08.2021, 16:00, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаДвижение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) выставило дополнительные силы вдоль аэропорта Кабула, чтобы не допустить большого скопления людей.

По данным агентства Associated Press News, вдоль дорог к аэропорту были выставлены новые контрольно-пропускные пункты, некоторые талибы на таких пунктах одеты в гражданскую одежду. Зоны, где ранее собирались большие толпы людей, теперь в основном пустуют, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в руках сторонников радикального движения «Талибан» оказались военные самолеты, вертолеты и ракеты, что вызывает озабоченность у руководства США.

Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.

В четверг ситуация в Афганистане обострилась. В результате взрывов у аэропорта в Кабуле погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. В результате терактов в Кабуле также погибли не менее 28 талибов. Кроме того, жертвами терактов стали 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения.



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