Мнение: Чего испугался Вольфсон?

Вчера я должен был выступить на телеканале ТНВ. За две минуты, конечно, много что можно было успеть сказать. Но это если в прямом эфире. Но в Татарстане решили, что у одномандатников прямого эфира не будет. Только в записи! При этом после цензуры – просмотра записи специально обученными людьми. Записать выступление и привезти запись на ТНВ не было никакого смысла. Потому что его все-равно не пустили бы в эфир, найдя сотню отговорок.

Местные телеграмм-каналы, обслуживающие власть, начали артподготовку. Мол, я готовлю какой-то скандал.

Но никакого скандала не было. Предоставил ролик, подготовленный для трансляции на коммерческой основе, записав его шесть раз подряд. Вот что увидели вчера зрители ТНВ.

Но что интересно. Так распорядилась жеребьевка, что выступление моего основного конкурента в Приволжском округе №26 Ильи Вольфсона, выдвинутого «Единой Россией», должно было состояться в том же самом блоке. То ли передо мною, то ли после меня….

Но оно не состоялось. Илья то ли вообще не представил запись на ТНВ, то ли снял его с эфира в последний момент….

Ролик-то у Вольфсона был. Он уже в паблике:

Вот мне и интересно, почему Илья отказался от вчерашнего эфира на ТНВ? Чего-то испугался?

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