 

Мнение: Чего испугался Вольфсон?

28.08.2021, 15:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вчера я должен был выступить на телеканале ТНВ. За две минуты, конечно, много что можно было успеть сказать. Но это если в прямом эфире. Но в Татарстане решили, что у одномандатников прямого эфира не будет. Только в записи! При этом после цензуры – просмотра записи специально обученными людьми. Записать выступление и привезти запись на ТНВ не было никакого смысла. Потому что его все-равно не пустили бы в эфир, найдя сотню отговорок.

Местные телеграмм-каналы, обслуживающие власть, начали артподготовку. Мол, я готовлю какой-то скандал.

Но никакого скандала не было. Предоставил ролик, подготовленный для трансляции на коммерческой основе, записав его шесть раз подряд. Вот что увидели вчера зрители ТНВ.

Но что интересно. Так распорядилась жеребьевка, что выступление моего основного конкурента в Приволжском округе №26 Ильи Вольфсона, выдвинутого «Единой Россией»,  должно было состояться в том же самом блоке. То ли передо мною, то ли после меня….

Но оно не состоялось. Илья то ли вообще не представил запись на ТНВ, то ли снял его с эфира в последний момент….

Ролик-то у Вольфсона был. Он уже в паблике:

Вот мне и интересно, почему Илья отказался от вчерашнего эфира на ТНВ? Чего-то испугался?

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.10 / “Пульт для управления диабетом”: Ученые открыли способ лечения диабета электромагнитным полем

07.07 / Начало конца: Эмбер Херд и Джонни Депп посетили первое заседание суда по делу о клевете

23.08 / Маги рассказали о своих методах «лечения» людей от коронавируса

30.06 / Наряд Риты Дакоты, в котором она посетила фестиваль «Жара», вызвал возмущение в Сети

09.03 / Мнение: Я один не понял братьев-белорусов?

09.08 / Мнение: Попытка переворота в Ливане

09.12 / Мнение: Иди и смотри

11.08 / Немецкий политолог Рар: после визита в Киев Меркель хочет уйти красиво

16.07 / Эксперт назвал правила покупки качественного подержанного телефона

27.11 / Коронавирус в России поставил новый рекорд: более 27 тысяч зараженных за сутки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика