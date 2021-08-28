 

Новые города Сибири станут научными поселениями

28.08.2021, 15:51, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Министерство обороны планирует использовать опыт научных городов – Северска, Железногорска и новосибирского Академгородка, в строительстве новых населённых пунктов в Сибири. По мнению руководства ведомства, они тоже могут стать наукоградами.

«Многие американские университеты манят научных сотрудников пожизненным профессорством, но достигает его от силы один процент из всех учёных. Мы же предоставим всем сотрудникам пожизненный контракт с полным содержанием, стабильными условиями, но в обмен требуем лояльности и находиться в городе возле работы, если только сотрудник не в отпуске», – подчеркнули в ведомстве.

Для повышения безопасности города будут отделены от окружающего пространства забором под видеонаблюдением, а въезд в города и выезд будет только по спецпропускам и на ограниченное время. Контракт с сотрудниками предприятий городов запрещает выезд из страны. Предполагается, что это предотвратит учетку мозгов.

Из-за участившихся случаев уголовных дел о госизмене ведомство решило ограничить возможности связи и передачи данных: внутри будет действовать автономный интернет, только на отечественном оборудовании, а телефонная связь будет только проводной. (У сотрудников полиции будут рации, дальности которых должно хватить в пределах этих городов.)

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.11 / Новогодние каникулы в России хотят продлить еще на две недели

16.09 / “Какой я счастливый”: Топалов назвал Тодоренко лучшей женщиной

15.09 / Мнение: «Русская интеллигенция» отозвалась на призыв поклонницы Дзержинского

02.10 / Каждый выбирает по себе

03.04 / Беременная Юлианна Караулова: “Мне все писали что я старая, пора рожать”

01.01 / Марина Александрова поблагодарила супруга-продюсера за успехи в карьере

21.10 / Мнение: О реальном качестве «импортозамещения» по-русски: разгромный факт

22.12 / Елена Перминова ждет четвертого ребенка

28.09 / Скандалы: Отдать и забыть

15.02 / Как Елизавета II отреагировала на беременность Меган Маркл: первый комментарий королевы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика