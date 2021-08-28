Новые города Сибири станут научными поселениями

Министерство обороны планирует использовать опыт научных городов – Северска, Железногорска и новосибирского Академгородка, в строительстве новых населённых пунктов в Сибири. По мнению руководства ведомства, они тоже могут стать наукоградами.

«Многие американские университеты манят научных сотрудников пожизненным профессорством, но достигает его от силы один процент из всех учёных. Мы же предоставим всем сотрудникам пожизненный контракт с полным содержанием, стабильными условиями, но в обмен требуем лояльности и находиться в городе возле работы, если только сотрудник не в отпуске», – подчеркнули в ведомстве.

Для повышения безопасности города будут отделены от окружающего пространства забором под видеонаблюдением, а въезд в города и выезд будет только по спецпропускам и на ограниченное время. Контракт с сотрудниками предприятий городов запрещает выезд из страны. Предполагается, что это предотвратит учетку мозгов.

Из-за участившихся случаев уголовных дел о госизмене ведомство решило ограничить возможности связи и передачи данных: внутри будет действовать автономный интернет, только на отечественном оборудовании, а телефонная связь будет только проводной. (У сотрудников полиции будут рации, дальности которых должно хватить в пределах этих городов.)

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