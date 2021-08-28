 

“Космическое количество нолей и запах долларов повсюду”. alyona alyona рассказала, сколько зарабатывает

28.08.2021, 15:40, Новости дня
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“Поговорим про денежки […] Начну с того, что почти каждый таксист, который меня узнает, спрашивает: “А чего не на своей машине?”. И они удивляются и смеются на мой ответ, что на свое авто я еще не заработала. Все думают, что у артистов космическая количество нулей и запах долларов повсюду”, – написала певица.

Она подчеркнула, что любое дело требует “колоссальных вложений” и лишь через несколько лет “тяжелой работы и инвестиций своих нервов” будет приносить прибыль.

“Из 100% своего заработка, которые я получаю за всю свою деятельность, себе я оставляю лишь 20%. Остальные 80% вкладываются в работу (съемка клипов, зарплата членам команды, оплата услуг тем, с кем сотрудничаю). А еще из всех денег, которые поступают мне, 13% процентов идет на благотворительность. Да, я считаю, что всегда есть тот, кто нуждается больше, чем мне”, – отметила alyona alyona.

По словам 30-летней певицы, больше всего денег у нее уходит на жилье, питание и проезд. Артистка уточнила, что очень часто ездит на такси, поскольку во время поездки успевает закрыть много рабочих вопросов – звонки, ответы на сообщения и так далее.

“Подбивая все транзакции, в месяц я трачу примерно $1000–1500. Но в последнее время эта цифра больше, потому что сейчас я занимаюсь переездом, хожу по строительным магазинам с Денисом, докупаем необходимые вещи, чтобы усовершенствовать свое гнездышко”, – рассказала певица.

В конце поста она подчеркнула, что время гораздо ценнее денег.

“Время конвертируется в деньги и наоборот. Задумайтесь над этим, ведь это может помочь вам улучшить собственную жизнь”, – подытожила alyona alyona.

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A post shared by Альона (@alyona.alyona.official)

Контекст:

alyona alyona родилась 14 июня 1991 года в городе Капитановка Кировоградской области. До начала музыкальной карьеры работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области.

12 мая 2021 года артистка стала “Лучшей исполнительницей” по версии украинской музыкальной премии YUNA.

14 февраля 2021 года артистка сообщила, что состоит в отношениях, но не показала своего избранника. По словам певицы, он избегает публичности, так как не хочет, чтобы его упрекали в использовании ее имени ради популярности. Журналисты выяснили, что возлюбленным певицы является рэпер из Днепра по имени Денис.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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