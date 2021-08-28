 

Ляшко объяснил, почему в Украине не сделали 10 млн прививок от коронавируса за лето

28.08.2021, 15:40, Новости дня
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Ляшко 19 мая обещал, что в Украине сделают 10 млн прививок от коронавируса к концу лета, если он станет министром. На тот момент в стране сделали почти 995 тыс. прививок (более 957 тыс. человек получили первую дозу, 37,5 тыс. – завершили вакцинацию). Максимальное количество введенных за сутки доз составляло 73,4 тыс. 

“Когда я заходил на должность министра здравоохранения, обещал, что приоритетом будет вакцинация против COVID. Чтобы украинцы могли вакцинироваться, путешествовать и работать. Я в принципе это обещание выполнил”, – прокомментировал он это свое заявление на встрече с журналистами по случаю 100 дней в должности. 

По словам Ляшко, причина в том, что 10 млн прививок не успели сделать к концу лета – в выходных из-за праздников. 

“Если бы не эти праздники и не украинское “после праздников”, мы спокойно попали бы и в 10 млн до конца лета. Сейчас возможно будет [эта цифра] с задержкой в неделю. У нас 8,8 млн [прививок] но мы понимаем, что впереди еще четыре дня, из них одна суббота – рабочая. И, пусть в сентябре, но 10 млн уколов будет. Вакцина есть”, – добавил Ляшко. 

23 августа глава Минздрава говорил, что сейчас в Украине делают 1 млн прививок в неделю, он считает, что эти темпы можно увеличить. К утру 28 августа в стране сделали  8,8 млн прививок от коронавируса. 

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. 

С начала кампании по вакцинации в Украину доставили 18,5 млн доз вакцин, сейчас есть около 9 млн доз, которые можно использовать для вакцинации, говорил Ляшко 25 августа.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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