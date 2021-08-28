Японский ученый дал рекомендации по развитию мозговой активности в любом возрасте

Тохоку Ясуюки Таки, ученый из Японии, сообщил, что развивать мозг необходимо в любом возрасте. Эксперт поделился простыми занятиями, которые помогут сохранить ясность ума в любом возрасте.

Японский специалист рассказал, что последние опыты демонстрируют, что 50% IQ определяются благодаря приобретенным факторам. Он объясняет, что если человек будет усердно трудиться, то получит больше возможности, чтобы повысить свой IQ. Развивать мозг можно простыми действиями, не вызывающими раздражений у человека. Любимое занятие или хобби могут быть толчком в развитии.

Существует информация о том, что интеллектуальное любопытство сильно развито у долгожителей, так как человек погружается в интересный предмет. Есть подтверждения, что любознательность и хобби позитивно влияют на мозг, предотвращая деменцию. Эксперт советует не противиться и позволять детям выбирать хобби и увлечения. Не нужно опасаться, что занятия разными делами, спортом, танцами, будут понижать успеваемость детей. Ученые доказали, что хобби положительно влияет и на успеваемость. Среди нобелевских лауреатов больше тех, кто интересуется искусством, чем среди других исследователей, которые не удостоились премии.

Также польза может быть и от специальных приложений, где есть модули для развития памяти, внимания и моторики. Там имеются специальные задания, которые помогают в диагностике особенностей нарушений и функционирования когнитивных процессов у людей. Приложения помогают корректировать и восстанавливать работу определенных отделов мозга, психических функций, которые повреждены или дефицитарны.

Источник: aif.ru