Медики назвали факторы риска высокого холестерина

Андреас Михаэлидис, руководитель отдела психологии в Noon, рассказал, как психическое здоровье может оказывать влияние на уровень холестерина. Эксперт добавил, что повышенный холестерин связывают не только с образом жизни и насыщенными жирами.

Холестерин нужен, чтобы поддерживать клеточные мембраны, синтезировать гормоны и регулировать нервные функции. Он переносится липопротеинами низкой плотности (ЛПНП) и липопротеинами высокой плотности (ЛПВП). Стресс считается самым значительным фактором риска высокого холестерина. Кортизол, который выделяется организмом, как реакция на стресс, нарушает функционирование эндотелия – внутренней оболочки кровеносных сосудов.

Исследователи выяснили, что при раннем накоплении холестериновых бляшек повышаются риски сердечного приступа и инсульта. Также стресс понижает аппетит из-за секреции адреналина. Если напряжение имеется длительный период, то кортизол преобладает и усиливает аппетит. Тело человека думает, что запас жира поможет справиться с проблемой, что приводит к повышению холестерина.

Факторами риска считается употребление трансжиров и жиров, лишний вес, отсутствие физической активности, курение, алкоголь и возраст старше 40 лет. Для профилактики высокого холестерина необходимо снизить потребление соли, отдать предпочтение овощам, фруктам, цельнозерновым продуктам. Нужно ограничить число животных жиров и умеренно потреблять полезные жиры, избавиться от лишних килограммов и следить за собственным весом. Также люди должны отказаться от вредных привычек, научиться бороться со стрессом.

Источник: www.medikforum.ru