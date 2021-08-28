Лиза Арзамасова продемонстрировала стройные ноги после возвращения из роддома

Лиза Арзамасова продемонстрировала стройные ноги после приезда из роддома. Актриса находилась в больнице больше недели, так как муж Илья Авербух был в командировке и не мог забрать ее раньше.

На своей странице в Instagram Лиза Арзамасова опубликовала фотографию, где видно, что она счастлива и чувствует себя хорошо. Актриса находится возле люльки белого цвета, где лежит новорожденный. Сына пара пока не показывает, но зато на снимке видны ее стройные ноги и красивая фигура, которая после родов практически не изменилась.

Подписчики в комментариях написали много приятных слов молодым родителям. Они также отметили красивую внешность Лизы Арзамасовой. У актрисы это первый ребенок, а вот у ее мужа уже растет сын Мартин от Ирины Лобачевой. У мальчика сложились прекрасные отношения с новой супругой отца, выходные и праздники они проводят вместе. На выписку из родильного дома Мартин приехал вместе с Ильей Авербухом, чтобы поскорее увидеть брата.

Источник: 7days.ru