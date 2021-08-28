Явлинский в интервью Пучкову объяснил, почему надо голосовать за “Единую Россию”

Лидер “Яблока” Григорий Явлинский заявил, что на этих выборах в Государственную Думу россиян необходимо сплотиться и проголосовать за партию власти, чтобы обеспечить гармоничное и стабильное развитие России в соответствии с президентским курсом.

Политик дал интервью YouTube-каналу Дмитрия Пучкова и заявил, что у него нет серьёзных противоречий с президентом Владимиром Путиным.

“Я напомню, что Владимир Владимирович в своё время достаточно прямо сказал, что придерживается либеральных взглядов. Так и сказал, что он либерал. И это уже говорит о том, что… Ну, какие серьёзные разногласия могут быть у “Яблока” с Владимиром Владимировичем? Никаких быть не может. Конечно, в чём-то мы можем по-дружески покритиковать, я не имею в виду прямо критику такую антипрезидентскую вести, а подсказать, высказать своё мнение… Просто вот в рамках цивилизованной дискуссии, не против президента, не против выбранного им курса, а для общей цели. Мы не поучаем кого-то, мы участвуем в политическом процессе”, – сказал он.

Явлинский также в очередной раз раскритиковал так называемое “умное голосование” и призвал россиян голосовать

“Если кому-то фраза запала, нравится сама идея голосовать осознанно, если кто-то в общем хочет по-настоящему умного голосования – надо идти и голосовать за “Единую Россию”. В сложившихся условиях, когда это выбор большинства россиян, когда это единственная фактически партия, способная защитить страну от ужасов тех, что были раньше, терроризм, нищета, девяностые… Это разумный выбор. Выбор тех, кто предпочитает сплотиться и не идти против большинства, кто видит, что курс президента – единственный возможный сейчас”, – резюмировал лидер “Яблока”.

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