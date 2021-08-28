 

Тропический шторм «Нора» стал ураганом у побережья Мексики

28.08.2021, 15:06, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаТропический шторм «Нора», образовавшийся 28 августа в восточной части Тихого океана, усилился до урагана, сообщило Национальное управление океанических и атмосферных явлений США.

По прогнозам синоптиков, ураган сначала придет в мексиканский город Пуэрто-Валларта, а затем направится к курортам американской Калифорнии, передает ТАСС. 

В субботу утром скорость в центре «Норы» достигала 75 миль в час (120 км/ч), местами – 205 миль (335 км).

Как полагают метеорологи, тихоокеанскому побережью Мексики угрожают наводнения, оползни и шторм на море. Дожди, которые принесет «Нора», могут перейти на юго-запад США. Стихия ослабеет при движении на север к приграничному региону Аризоны.

Ранее тропический шторм «Генри» оставил без электричества более 97 тыс. домов на Восточном побережье США. 



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