Тропический шторм «Нора» стал ураганом у побережья Мексики

Тропический шторм «Нора», образовавшийся 28 августа в восточной части Тихого океана, усилился до урагана, сообщило Национальное управление океанических и атмосферных явлений США.

По прогнозам синоптиков, ураган сначала придет в мексиканский город Пуэрто-Валларта, а затем направится к курортам американской Калифорнии, передает ТАСС.

В субботу утром скорость в центре «Норы» достигала 75 миль в час (120 км/ч), местами – 205 миль (335 км).

Как полагают метеорологи, тихоокеанскому побережью Мексики угрожают наводнения, оползни и шторм на море. Дожди, которые принесет «Нора», могут перейти на юго-запад США. Стихия ослабеет при движении на север к приграничному региону Аризоны.

Ранее тропический шторм «Генри» оставил без электричества более 97 тыс. домов на Восточном побережье США.