 

Британия завершила эвакуацию из Афганистана

28.08.2021, 15:06, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВласти Великобритании завершили операцию по эвакуации из Кабула гражданских лиц, военнослужащих, а также афганцев, помогавших Лондону во время военной операции в Афганистане, сообщил посол Соединенного Королевства в республике Лори Бристоу.

По его словам, с 13 августа правительство Соединенного Королевства вывезло из Афганистана около 15 тыс. гражданских лиц и 1 тыс. военнослужащих, передает ТАСС.

«Настало время завершить эту фазу операции, но мы не забыли о тех людях, которые все еще хотят покинуть страну. Мы продолжим делать все возможное, чтобы помочь им. Мы также не забыли храбрый и достойный народ Афганистана. Они заслуживают жить в мире и безопасности», – подчеркнул Бристоу.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес признал, что страна не сможет эвакуировать до 31 августа всех афганцев, имеющих право приехать в Соединенное Королевство.

Кроме того, британское министерство иностранных дел подтвердило, что дипломаты оставили в посольстве в Кабуле документы с данными местных сотрудников. Ведомство подчеркнуло, что эвакуация проходила в сложных условиях и дипломаты пытались уничтожить сведения.



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