 

The BluePrint опубликовал прошлогоднюю фотографию Пелевина

28.08.2021, 14:56, Разное
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Писатель не был на публике с 2001 года.

Журналист The BluePrint Вадим Смыслов опубликовал прошлогоднюю фотографию писателя Виктора Пелевина. Его последнее изображение до этого было в публичном доступе в 2001 году.

Снимок, полученный The BluePrint.

Изданию согласился помочь пользователь с ником «Чекист». Он предоставил фотографии писателя разных годов. На снимке 2003 года предположительно Пелевин изображен без очков, у него короткая стрижка, 2008 года — у него борода-эспаньолка, он в худи с капюшоном, снимок 2013-го озаряет вспышка. На последней фотографии, которая, как утверждается, сделана в прошлом году — гражданин в прозрачных очках для зрения с черными дужками.

The Blueprint обратился в одну из компаний в области биометрических технологий, которая прогнала последнюю фотографию через свой алгоритм и сравнила с давними портретами писателя в открытых источниках. Алгоритм показал сходство 75% или «одно ложное совпадение на сто млн сравнений».

Редактор The BluePrint Вадим Смыслов побывал по адресу Пелевина в московском районе Северное Чертаново. Одни соседи сказали ему, что не видели писателя несколько лет, но знали его мать, другие — что не встречали Пелевина никогда. «Таких жильцов в нашем доме нет», — сказала консьерж, посмотрев на старое фото писателя в солнечных очках.

По словам одного из участников фан-клуба Пелевина во «ВКонтакте» Филиппа Раздельного, во время пандемии он пришел в квартиру Пелевина под видом курьера, «чтобы поблагодарить за книгу», и писатель открыл дверь. Однако доказательств этого у мужчины нет, а подробности он не сообщает.

Социальными сетями Пелевин не пользуется. Режиссер фильма «Generation П» по книге писателя Виктор Гинзбург сказал, что видел Пелевина два года назад в Москве, а если писателю нужно связаться — он делает это сам. Телефона Пелевина у Гинзбурга нет.

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Последнее известное фото Пелевина было сделано в 2001 году на Литературном симпозиуме в Токио. На снимке он изображен в солнечных очках рядом с Татьяной Толстой и Владимиром Сорокиным. Поскольку писатель не появлялся долгое время на публике, некоторые сочли, что его не существует. При этом общавшиеся с Пелевиным в 2000–е годы утверждали, что он живет в районе Северное Чертаново.

В сентябре 2017 года редактор Пелевина в «Эксмо» Ольга Аминова рассказала «Медузе»*, что ни разу не видела писателя, а только регулярно с ним созванивалась. «Но я не знаю, с какого номера он звонит, и где этот номер зарегистрирован», — отмечала редактор. В конце 2018 года СМИ обнаружили, что Пелевин зарегистрировался как индивидуальный предприниматель.

*внесена Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

Источник: Новая газета



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