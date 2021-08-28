 

В Авдеевке из-за обстрела повреждены промышленная база, жилые дома и электросети, ранен военный – глава администрации Барабаш

28.08.2021, 14:46, Новости дня
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По его словам, под обстрел попала промышленная база, в которой находятся украинские военные. Один из них и получил осколочные ранения.

“Это рядом с пятиэтажными домами, по самой гражданской инфраструктуре – попало немного по электрике”, – добавил он.

Барабаш рассказал, что обстрелы велись в два этапа — с 6.15 до 7.50 и с 8.50 до 10.15. Он отметил, что стреляла самоходная гаубица “Гвоздика” калибра 122 мм.

“Около 25 снарядов прилетело ориентировочно из “Гвоздики”. Боевики открыли огонь со стороны оккупированного Спартака. Второй этап начался в 8.50 до 10.15. Там было более 30 прилетов. Были и калибр 122 мм, и “Гвоздика”, – рассказал Барабаш.

Контекст:

Утром 28 августа в Авдеевке начался артобстрел. Очевидцы опубликовали видео происходящего в городе. “Укрзалізниця” временно ограничила движение поездов вблизи станции Авдеевка.

Штаб ООС подтвердил факт применения боевиками минометов и артиллерии калибра 122 мм. Об обстреле проинформирована миссия ОБСЕ, открыто уголовное производство. В штабе отметили, что украинские военнослужащие “дали адекватный ответ на обстрелы”.

Главред “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов в Facebook утверждал, что украинские войска ответный огонь по российским оккупантам не открывали. “Украинское командование ООС молчит и ответный огонь по оккупантам приказало не открывать”, – заявил он.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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