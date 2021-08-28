В центре Кропивницкого нашли схрон с боевыми средствами поражения – с реактивными противотанковыми гранатами и ящиком патронов

“Проверяется информация относительно возможного использования обнаруженного арсенала для совершения диверсий или терактов на территории региона”, – отмечено в сообщении.

Схрон с оружием и боеприпасами был оснащен в частном доме, на одной из центральных улиц города.

“Установлено, что тайник оборудовал в собственном домовладении представитель местных криминальных кругов. Злоумышленник ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений”, – заявили в СБУ.

Во время обыска правоохранители обнаружили две реактивные противотанковые гранаты РПГ-26, артиллерийский снаряд, более 1 тыс. боевых патронов калибра 5,45 мм к автомату Калашникова. Все это отправили на экспертизу.

Задержанному собираются сообщить о подозрении.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

С начала 2021 года до середины августа только в Луганской области обнаружили более 40 тайников с оружием, в которых было более 200 кг взрывчатки, сообщали в СБУ. Арсеналы со взрывчаткой – как предполагает спецслужба, для диверсий боевиков – регулярно находят и в остальных регионах: Одесской, Запорожской, Харьковской и других областях и городах, включая Киев.

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