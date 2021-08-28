Диетолог назвала категории людей, которым опасно худеть

Диетолог Мария Волченкова рассказала, каким категориям людей худеть опасно. Как оказалось, популярные в РФ диеты могут привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Многие, особенно представительницы прекрасного пола, стремятся обрести желанную стройность. Для этого прибегают к различным диетам, ограничивая употребление жиров или углеводов. Однако, по утверждению специалиста по питанию, не всем категориям людей этот метод подходит. Так, категорически нельзя прибегать к ним людям с расстройствами пищевого поведения.

Вредит похудение страдающим анорексией, так как оно усилит нагрузку на и без того ослабленный организм. Нельзя ограничивать питание и при отсутствии баланса в рационе. Так, экстремально низкая калорийность может существенно подкосить здоровье человека. Кроме того, обязательно необходимо учитывать текущую масс у тела, если вес находится ниже определенной черты, худеть нельзя. Причем, кроме физических проблем это чревато и психологическим состоянием.

Несбалансированными, а следовательно, и вредными, нутрициолог называет кефирную, фруктовую, гречневую и подобные им другие популярные монодиеты. Крайне негативную оценку специалист по питанию дала и модной у россиян диете Дюкана. Экстремально низкая калорийность провоцирует замедление обменных процессов. Кроме того, при избавлении от лишних килограммов важно получать достаточно белков и хороших жиров.

Назвала диетолог и категорию лиц, которым похудение, наоборот, необходимо. Пациентам с ожирением сброс веса поможет избежать более десятка типов злокачественных опухолей. Также приводит лишний вес к рискам повышения кровяного давления и заболеваний сердца и сосудов.

Источник: 1prime.ru