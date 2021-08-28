 

Диетолог назвала категории людей, которым опасно худеть

28.08.2021, 14:42, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Диетолог Мария Волченкова рассказала, каким категориям людей худеть опасно. Как оказалось, популярные в РФ диеты могут привести к серьезным проблемам со здоровьем.
Многие, особенно представительницы прекрасного пола, стремятся обрести желанную стройность. Для этого прибегают к различным диетам, ограничивая употребление жиров или углеводов. Однако, по утверждению специалиста по питанию, не всем категориям людей этот метод подходит. Так, категорически нельзя прибегать к ним людям с расстройствами пищевого поведения.

Вредит похудение страдающим анорексией, так как оно усилит нагрузку на и без того ослабленный организм. Нельзя ограничивать питание и при отсутствии баланса в рационе. Так, экстремально низкая калорийность может существенно подкосить здоровье человека. Кроме того, обязательно необходимо учитывать текущую масс у тела, если вес находится ниже определенной черты, худеть нельзя. Причем, кроме физических проблем это чревато и психологическим состоянием.

Несбалансированными, а следовательно, и вредными, нутрициолог называет кефирную, фруктовую, гречневую и подобные им другие популярные монодиеты. Крайне негативную оценку специалист по питанию дала и модной у россиян диете Дюкана. Экстремально низкая калорийность провоцирует замедление обменных процессов. Кроме того, при избавлении от лишних килограммов важно получать достаточно белков и хороших жиров.

Назвала диетолог и категорию лиц, которым похудение, наоборот, необходимо. Пациентам с ожирением сброс веса поможет избежать более десятка типов злокачественных опухолей. Также приводит лишний вес к рискам повышения кровяного давления и заболеваний сердца и сосудов.

Источник: 1prime.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.11 / Названы неочевидные симптомы коронавируса

20.12 / Мнение: Маленькая злобная русофобская страна

05.02 / Команда Зеленского об импичменте: Пропагандистская инициатива

19.08 / Минздрав объяснил, нужно ли лечить бессимптомный коронавирус COVID-19

23.06 / В Южно-Сахалинске ребенка сбили на пешеходном переходе

09.03 / Россиян начнут штрафовать за превышение скорости интернета

27.08 / Кэти Перри и Орландо Блум стали родителями

12.08 / Мнение: Дирижер тирану: «мне стыдно носить ваш орден»

05.05 / Мнение: О нарастающих слабостях президента сверхдержавы

16.09 / “Юные гольфисты”: Жена Игоря Николаева впечатлила подписчиков стройной фигурой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика