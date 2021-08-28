Смертность от COVID-19 в России вновь приблизилась к рекордным отметкам

Коронавирус в России сегодня унёс жизни ещё 799 человек. Это немного меньше абсолютного рекордного значения, установленного в минувший четверг – 820 жертв.

За прошедшую пятницу было выявлено 19 492 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 по всей стране. При этом число выздоровевших оказалось меньше – 19 411 человек. Таким образом, общее число заболевших за всё время достигло 6 863 541, справились с недугом 6 131 446 жителей, а умерли – 180 840 пациентов.

Москва вновь заняла первое место среди субъектов России по уровню суточного прироста инфицированных: в столице вирус подхватили 1498 человек, вылечились 2040 и умерли 55 жителей. За ней следует Санкт-Петербург с 1406 заражённых, 1378 выздоровевших и 36 летальными случаями. Тройку антилидеров по тяжести эпидемиологической обстановки замыкает Московская область, где наблюдается значительное снижение суточной заболеваемости: в Подмосковье выявили лишь 849 новых случаев COVID-19. При этом коронавирус побороли 1456 человек, 20 пациентов скончались.

Напротив, наименьший прирост заболевших коронавирусом в России сегодня наблюдается в Магаданской области, Чуктоском и Ненецком автономных округах – 26, 15 и 14 новых случаев соответственно.