Мнение: Письмо: “Он хороший человек”

Давайте попробуем увидеть КП в разных историях, в том числе с менее типичными для рубрики сюжетами.

Вот в этой истории, как будут выглядеть ходы автора в красном поле? И почему.

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Здравствуйте уважаемая Эволюция.

Прошу помочь мне разобраться с ситуацией, в которую я попала и которая меня беспокоит.

Полгода назад я потеряла любимого человека А., из-за болезни. Не могу сказать, что это было потрясением, диагноз был озвучен еще два года назад и с того времени шла борьба за жизнь, но болезнь взяла свое. Было тяжело, но мне очень сильно помогли моя семья и друзья.

Где-то через три месяца после того, как его не стало, подруга позвала меня в бар на день рождения. Я тогда пила антидепрессанты и алкоголь не употребляла, но в баре выпила лишнего и стыдно вспоминать, но в общем я очень плохо помню вечер. Добралась до дома и уснула.

Утром увидела, что мне пишет незнакомый парень (М), с которым я оказывается, познакомилась и дала номер. Спрашивал, как мое самочувствие. Я ему сказала, что извиняюсь, перебрала алкоголя. Он стал звать погулять, я просто говорила, что не могу, занята, и т.д. Он предложил созвониться, я согласилась. По телефону он продолжил уговаривать меня на встречу, я тогда сразу ему сказала все как есть – что потеряла парня, отношений и знакомств не хочу, просто была сильно пьяна. Он выразил сочувствие, сказал, что понимает, что пережил развод. Предложил просто погулять, без каких-либо намеков на большее. Я согласилась. Спросила подруг что это вообще за парень, потому что у меня был только номер телефона и имя. Подруги сказали, что парень хороший, что в баре он вел со мной себя хорошо, не позволял лишнего.

Встретились, погуляли пошли в кафе. Я смотрела на него и мне стало тяжко, накрыли мысли что я могла бы сейчас быть тут с А. и была бы самая счастливая. Сильно грузанулась, но старалась виду не подавать, потому что обижать М. не хотела. У нас оказалась похожая работа, поэтому проблем с темами диалога не было. После я поехала домой, дома было грустно, но терпимо. Я была расстроена, потому что в глубине души надеялась, что вдруг что-то внутри отзовется, какой-то интерес, но ничего.

М. стал звать гулять снова, я не хотела его обижать ну и в целом думала, что раз человек понимает мою ситуацию, то все нормально, нет ничего плохого в том, чтобы общаться. Мы гуляли, ходили в зоопарк, в кино, в кафе. Платил он, хотя я очень сильно настаивала на том, чтобы платить пополам, он отказывался. Никакого физического контакта не было, только обнимались при встрече и прощании. Все было нормально.

Потом не помню, как так вышло, в какой-то момент он стал говорить о чувствах. О том что он на меня не хочет давить, что он все понимает, но он влюбился. Я сразу сказала, что не могу ответить тем же, предложила прекратить общение, чтобы ему не было дискомфортно. Он сказал, что не хочет этого, хочет общаться и ждать пока я приду в себя. А я к тому моменту поняла, что даже если я приду в себя, то чувств к нему у меня не будет. Но смелости это озвучить не хватило. Продолжили общение, в котором все чаще он говорил комплименты и озвучивал свои эмоции, которые меня напрягали. Я в такие моменты терялась, думала, что вот пресекать такие штуки не в моих границах, он же сам решает, что ему говорить, а что нет.

Позже вечером однажды он написал мне сообщение со стихотворением, суть которого была в том, что он меня любит и готов ждать. У меня была неадекватная реакция. Я испугалась, сразу написала, что извини, но это не взаимно, лучше нам перестать общаться, и кинула его в чс. До сих пор не могу понять, почему я так среагировала остро. Но на самом деле я на следующий день выдохнула, почувствовала себя гораздо лучше.

Прошел где-то месяц, он написал мне с другого номера, попросил разблокировать, сказал, что есть просьба по работе. Поговорили по работе, он стал спрашивать, как я. Я сказала, что в порядке, извинилась за чс. Он сказал, что я заглажу вину если погуляю с ним. Я решила, что это хорошая идея, что я могу ему лично адекватно еще раз озвучить свои мысли по поводу всего.

На встрече я так и сделала – сказала, что человек он хороший, но я не хочу отношений. Он стал говорить, что мне просто нужно время и слезть с таблеток. Я сказала тогда что неважно сколько пройдет времени, с ним я себя не вижу. Он упрекнул меня в том, что месяц назад я могла сказать это, а не кидать в чс. Я возразила, потому что я много раз говорила ему это до случившегося, но признала, что поступила некрасиво заблокировав, сказала, что просто испугалась, что в моем понимании быть рядом с тем, кто сильно нравится, но не отвечает взаимностью неприятно и я не хотела ему неудобств. Он сказал, что ему норм, и опять это «готов ждать». Я посоветовала оглядеться по сторонам – вокруг столько классных девушек. Сказал, что я его зацепила.

В общем опять как-то по-дурацки получилось, не смогла я донести ему что нечего ловить со мной абсолютно.

Сейчас ситуация такая, что завтра мы должны были поехать кататься на лошадях. Но сегодня утром он мне написал, что видел сон, где я «вела себя пошло». Мне это стало неприятно. Решила, что не хочу никуда ехать, отменила завтра, сказала, что заболела. Он начал писать мне сообщения с рецептами, что как лечить, полоскать, пить, промывать. Почувствовав раздражение, я написала, что «М, все норм, я разберусь». Он ответил, что переживает за меня, я сказала, что не надо, он ответил, что оно само.

И я себя чувствую сейчас отвратительно. Я осознаю, что я, по сути, могу легко отвязаться от него, просто написав, что не хочу я общения и все. Но что-то меня останавливает, я чувствую вину за то, что решила с ним увидеться после того, как заблокировала первый раз. Вину перед ним, потому что получается я вроде как дала надежду. При этом я осознаю, что его влюбленность в меня — это неправда, даже если он так считает. Это какая-то на мой взгляд нездоровая привязанность, учитывая, что, между нами, вообще ничего не было и не будет.

Я не могу понять, почему мне так трудно просто взять и оборвать общение, я ничего ему не обещала, всегда говорила, как есть но старалась не обидеть. Я вижу два варианта развития событий: я снова, но в последний раз пишу ему что ничего никогда не будет и поэтому лучше все снова прекратить, либо общаюсь дальше и когда он снова выдаст что-то романтическое я уже не буду обходить острые углы и скажу, как есть и пусть он решает ему это нужно или нет. Но я не уверена, что оба эти варианта правильные, я хочу выйти из ситуации так, чтобы как можно меньше его обижать, потому что несмотря ни на что он правда хороший человек.

Большое спасибо за ваш блог.