Мнение: Ошибка измерений

В июле смертность среди зараженных коронавирусом в России стала самой высокой с начала пандемии, свидетельствуют данные Росстата. Предыдущий рекорд был установлен в декабре 2020 года. По данным Росстата, в июле в России умерли 50 421 зараженных Covid-19 – это максимальный показатель месячной смертности и почти вдвое больше, чем в июне, когда по уточненным данным, скончались 27 443 человека с коронавирусом.

50 тысяч в месяц — это 1650 в день. В среднем. При этом из ежедневных данных следует, что ежедневная смертность в июле находилась на уровне примерно в 750 человек в день. В два раза ниже. Конечно, неизбежны корректировки и уточнения, но когда у ошибки измерений интервал составляет плюс-минус сто процентов, то измерения, мягко говоря, достоверными не выглядят.

Проще говоря — либо нам врут в ежедневных отчетах, либо полная лажа в итоговых. Это как с выборами — неважно, как отчитались участковые комиссии. Уже уровнем выше данные будут совершенно иными. Страна, в которой ложь — базовая скрепа, иначе не бывает.

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