Мнение: Удвоение жилого фонда России, восстановление нашей экономики и базовый доход для семей с детьми

1. Россия продолжает наращивать темпы строительства жилья, а обеспеченность квадратными метрами на человека теперь вдвое выше, чем во времена Леонида Ильича. Пожалуй, если учесть дома императорской постройки и снесённые дома, советских домов в нашем жилом фонде уже менее половины:

https://genby.livejournal.com/941710.html

В этом году Россия выйдет на круглую цифру 4 млрд квадратных метров общей площади жилья. На человека это будет 27,5 квадратных метров. Или вдвое больше, чем в развитом социалистическом обществе 1981 года. Темпы строительства жилья вплотную подойдут к 100 млн квадратных метров в год или 0,68 метра на человека, вдвое больше, чем 1991 году.

Практически за 30 лет существования России, в ней будет построено столько же жилья, сколько за всё время советской власти.

Приблизительно, в 1917 году на 90 млн человек приходилось по 8 квадратных метров, или 0,72 млрд квадратных метров общей площади жилья. То есть, без учета выбытого, в РСФСР за 73 года добавили 1,73 млрд квадратных метров жилья. примерно по 23,7 млн метров в год. За 20 лет путинских лет, без учета выбытого, уже построили 1,2 млрд. кв метров жилья, а скорость строительства с советских 30 млн метров в год выросла в 3 раза.

2. Судя по прогнозам, Россия отыграет коронавирусный экономический провал уже в этом году:

https://lenta.ru/news/2021/08/26/rost/

Глава Сбера Герман Греф <…> прокомментировал рост ВВП более чем на 10 процентов во втором квартале 2021 года. «Такого роста во втором квартале, честно сказать, никто не ожидал. Все прогнозы были связаны с тем, что мы в лучшем случае выйдем на восстановление уровня роста ВВП 2019 года в конце 2021 года, может быть, в первом квартале 2022-го», — сказал Греф.

Однако, по его словам, в результате в первом полугодии нынешнего года удалось полностью отыграть падение 2020-го. <…>

По его словам, третий и четвертый кварталы не будут демонстрировать двузначные темпы роста, однако по итогам года ожидается примерно 4,5 процента роста. В результате будет компенсирован «провал 2020 года» практически по всем параметрам. «Это касается в том числе и доходов населения. Мы до конца текущего года прогнозируем рост реальных доходов примерно три процента», — подчеркнул Греф.

3. Социалисты перед выборами продолжают упражняться в придумывании щедрых обещаний, выполнение которых привело бы Россию к гарантированной катастрофе:

https://lenta.ru/news/2021/08/25/nate/

Глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов направил в правительство законопроект о базовом доходе для семей с детьми, в рамках которого предлагается выплачивать по десять тысяч рублей каждый месяц на каждого члена семьи. Об этом сообщает РИА Новости.

Он пояснил, что в случае принятия документа полная семья с двумя детьми будет получать по 40 тысяч рублей в месяц, пока младшему не исполнится 18 лет. Миронов рассказал, что получателями выплаты могут стать до 60 миллионов граждан, а затраты из федерального бюджета депутат оценивает в 7,2 триллиона рублей ежегодно.

Речь идёт о сумме, которая составляет примерно 30-40% федерального бюджета страны. В России социалистов до экономических рычагов никто не допустит, а вот в других странах подобная раздача денег неизменно приводила к инфляции, быстро обесценивающей пособия. Впрочем, есть и другой вариант: распустить армию, закрыть больницы, сделать школы платными, порезать другие бюджетные статьи. Тогда сэкономленные деньги можно будет пустить и на прямую поддержку семей.

В любом случае, социалисты не дураки. Уровень ответственности своих избирателей и их горизонты планирования они представляют хорошо.