 

СМИ обвинили Турцию и Израиль в попытке сбить самолет президента Туниса

28.08.2021, 14:12, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаТунисская газета al-Anwar опубликовала расследование, в котором обвинила исламистскую партию «ан-Нахда», Турцию и Израиль в попытке сбить ракетой самолет президента Кайса Саида, в ответ на это на издание подали в суд.

«Попытка убийства Саида должна была состояться 8 мая 2020 года, когда в город Джерба была доставлена ракета земля-воздух. Ее должны были перевезти в столицу, чтобы сбить самолет с президентом на борту», – пишет газета, передает РИА «Новости».

Издание также связывает с попыткой убийства президента увольнение губернатора провинции Бен Арус, который якобы знал о готовившихся планах.

Кроме того, сообщается, что данные о покушении получены на основании информации из взломанного компьютера лидера партии «ан-Нахда» Рашида аль-Ганнуши. «Согласно этим данным, крайне опасным для безопасности Туниса и региона, аль-Ганнуши контактировал с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, проживающим в Лондоне лидером «Братьев-мусульман» (запрещенная в РФ террористическая группировка) Ибрагимом Муниром, а также израильским Моссадом», – сказано в публикации.

По данным газеты, в Тунисе на днях был арестован израильский шпион, якобы проникший в страну по турецкому паспорту и имевший при себе свидетельство о браке с сотрудницей минюста страны. Как утверждает издание, Саид теперь опасается авиаперелетов, что объясняет отсутствие зарубежных командировок с марта.

Аль-Ганнуши в ответ обвинил газету в распространении клеветы и слухов с целью ухудшить кризис в Тунисе. «Юристам партии дано указание как можно скорее подать иск против газеты и автора лживого расследования», – написал он.

Ранее в Тунисе прошли манифестации, участники которых потребовали роспуска парламента, смены политического режима и привлечения к ответственности виновных в ухудшении эпидемиологической и социально-экономической ситуации в республике. Президент Туниса Каис Саид объявил о приостановке деятельности Ассамблеи народных представителей, отмене парламентской неприкосновенности депутатов и отставке премьер-министра Хишама Машиши.

После решения президента Туниса об отставке премьера у здания парламента страны начались столкновения. Празднующие манифестанты в ряде городов Туниса разгромили и подожгли штабы исламистской партии «Ан-Нахда», чей лидер Рашид Ганнуши является председателем Ассамблеи народных представителей (АНП, однопалатный парламент). В столицу Туниса были введены правительственные войска.



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