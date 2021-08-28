Арестован второй блогер, распыливший баллончик в лицо женщине в Москве

Суд арестовал второго блогера, который вместе с приятелем в прямом эфире распылил перцовый баллончик в лицо женщине в Измайловском парке в Москве, информирует прокуратуры столицы.

«Суд, с учетом позиции прокуратуры, заключил под стражу 40-летнего москвича, обвиняемого по ч. 2 ст. 213 (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с примирением предмета, используемого в качестве оружия) УК РФ», – говорится в сообщении.

Отмечается, что на видео именно он передал своему соучастнику перцовый баллончик, который они позже распылили в лицо женщине в Измайловском парке, передает РИА «Новости».

В пятницу Измайловский суд Москвы арестовал блогера Евгения Дмитерко по тому же делу на два месяца.

Накануне столичная прокуратура сообщила о возбуждении дела по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, либо группой лиц) против двух блогеров, распыливших газ из перцового баллончика на 55-летнюю женщину-инвалида в Измайловском парке.