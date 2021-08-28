 

Эксперт Центра Разумкова о ценах на рынке газа: Предложения “Нафтогаз Трейдинг” уникальны

28.08.2021, 13:52, Новости дня
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Так Омельченко прокомментировал ситуацию с ценами на рынке газа. 

“Нынешняя ситуация на европейском рынке демонстрирует важность для надежного обеспечения стран Евросоюза бронирования трейдерами мощностей ГТС Украины и переноса точки купли-продажи газа (с российского направления) на восточную границу Украины. Это создаст реальную конкуренцию на рынке предоставления услуг по транспортировке газа в интересах потребителей Украины и других стран Европы”, – сказал Омельченко. 

Директор коммуникаций “Нафтогаз України” Максим Билявский напомнил в Facebook, что “Нафтогаз Трейдинг” предлагает теплокоммунэнерго и ОСМД заключить трехлетние соглашения на поставку газа по долгосрочной рыночной цене. Цена газа на первый год составляет 7,42 грн/м³. 

По словам Билявского, предложением не воспользовались 55% производителей тепла и горячей воды.  

“Мы просим абонентов централизованного теплоснабжения убедиться, что их производитель имеет договор на поставку газа. Между тем, в ЕС спотовая цена газа продолжает расти и сегодня на хабе TTF составляет $490, или 13 230 грн за 1 тыс. м³ без учета транспортировки до границы Украины и других сборов”, – отметил он. 

Билявский написал, что российский “Газпром” создал искусственный дефицит поставок газа в Европу и это повлияло на рост спотовых цен на газ в ЕС и Украине.

“Стабилизировать ценовую ситуацию на энергетическом рынке ЕС может увеличение объемов транспортировки газа через газотранспортную сеть Украины. Наша система, в отличие от “Северного потока – 2″ и других маршрутов, может оперативно реагировать на изменение рыночного спроса (благодаря газохранилищам), тем самым ограничивая коридор колебания спотовых цен на газ и, соответственно, уменьшая потребность в сжигании угля и снижая выбросы диоксида углерода”, – добавил он. 

https://www.facebook.com/bielawski.maksym/posts/2342699725859897

Контекст:

ООО “Газопоставляющая компания “Нафтогаз Трейдинг” входит в группу “Нафтогаз”, она была зарегистрирована в середине августа 2018 года и 4 сентября получила лицензию. Годом ранее НКРЭКУ выдала лицензию на поставку газа ГК “Нафтогаз України”. 

НАК “Нафтогаз України” объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны и является монополистом по транзиту газа, его хранению и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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