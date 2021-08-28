 

Врач перечислил наиболее частые осложнения после COVID-19

28.08.2021, 13:48, Разное
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Врач Андрей Тяжельников перечислил наиболее частые осложнения, с которыми сталкиваются переболевшие COVID-19 люди. Коронавирусная инфекция может приводить к мультисистемным нарушениям в организме.
Известно, что вирус негативно отражается на работе сердечно-сосудистой системы, а также органов дыхания. При этом существуют и малозаметные симптомы иных осложнений, о которых можно узнать только после углубленного обследования. После ковида пациенты часто жалуются на одышку, боль в грудной клетке и кашель. Также может наблюдаться тахикардия.

Тяжельников отметил, что даже если человек перенес инфекцию в легкой форме, сохраняется риск появления различных осложнений, поэтому обязательно посетить врача. Чтобы узнать о наличии сбоев в организме и предупредить последствия, необходимо сдать расширенный анализ крови, спирометрию, тест с ходьбой, определить концентрацию Д-димера в крови и сделать рентгенографию органов грудной клетки. При выявлении патологий человек сможет получить своевременное лечение, что исключит проблемы со здоровьем в будущем.

Источник: ria.ru



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