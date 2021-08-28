Названы четыре полезные привычки для продления жизни

Эксперты рассказали, как можно продлить жизнь, снизив риски развития рака и сердечных заболеваний. По их словам, в этом помогут четыре полезные привычки.

Долголетие всегда зависит от образа жизни человека. Его повседневные привычки могут препятствовать или же способствовать процессу старения. Доктор Дэвид Синклер поделился полезными советами для продления жизни.

По словам эксперта, важно соблюдать правила интервального голодания. Если человек может выдержать без пищи определенное количество времени, то активируются гены долголетия. В результате организм борется со старением.

Необходимо сократить в рационе потребление сахара и углеводов. Эти продукты оказывают негативное влияние на здоровье, независимо от того, страдает ли человек от ожирения. Низкоуглеводная диета способствует долголетию. Если человек постоянно ест сахар, то параллельно начинают развиваться опасные заболевания, в том числе, диабет и гипертония.

Чтобы продлить жизнь, нужно употреблять больше зеленых листовых овощей. В них содержится бета-каротин, который оказывает позитивное влияние на здоровье.

Эксперт также посоветовал принимать 1000 мг ресвератрола, представляющего собой мощный антиоксидант. Он содержится в красном вине и ряде продуктов питания. Данное вещество борется с раком, ожирением, диабетом, повышенным давлением, сердечными патологиями, поэтому продлевает жизнь.

Источник: www.express.co.uk