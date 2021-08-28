 

Кадони объяснил, почему люди сомневаются в болезнях МакSим и Заворотнюк

28.08.2021, 13:48, Разное
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Влад Кадони пояснил, почему некоторые люди сомневаются в болезнях звезд. Отвечая на вопрос подписчика в Instagram Stories, телеведущий затронул состояния певицы МакSим и Анастасии Заворотнюк.
Стоит отметить, что некоторые фанаты считают новость о болезни МакSим фейком ради пиара. Комментируя данное мнение, Влад Кадони написал, что за такие подозрения следует сказать спасибо «хайпожорам». Именно они «болеют» для прессы, выдумывая себе диагнозы, реанимации, комы и так далее. Этими словами ведущий намекнул на инцидент с Бари Алибасовым.

Изображение взято с: instagram @domkadoni
После таких случаев люди перестают верить в реальные недуги звезд. Кадони отметил, что певица МакSим прошла ад, а происходящее с актрисой Анастасией Заворотнюк является реальностью. Что касается тех, кто распускает различные слухи, то они просто пытаются сделать на этом свое имя.

Источник: www.instagram.com



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